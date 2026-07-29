Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София в сряда сутринта.

Пътният инцидент е възникнал в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе" около 5:30 ч.

По първоначална информация единият камион е застигнал и ударил отзад движещия се пред него камион. Последвал е удар в мантинелата, при което ремаркето се е отделило от кабината и се е обърнало на пътя.

При инцидента няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по II-18 Софийски околовръстен път.