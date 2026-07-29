Катастрофа между два камиона затвори Северната скоростна тангента край София в сряда сутринта.
Пътният инцидент е възникнал в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе" около 5:30 ч.
По първоначална информация единият камион е застигнал и ударил отзад движещия се пред него камион. Последвал е удар в мантинелата, при което ремаркето се е отделило от кабината и се е обърнало на пътя.
При инцидента няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по II-18 Софийски околовръстен път.
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2 коментара
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Завоите - трудна работа. Трябва се увеличат радиусите многократно. Може и със заобикаляне на Витоша.
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