“Като мафиот“. Един от най-влиятелните републиканци критикува остро Тръмп за свободата на словото

Американският сенатор Тед Круз oт Републиканската партия, който ръководи надзора на Федералната комисия по комуникациите, се присъедини към демократите и критикува остро неотдавнашните заплахи на председателя Федералната комисия по комуникации в САЩ Брендън Кар срещу Disney (DIS.N) и местните радио- и телевизионни оператори за излъчването на шоуто на Джими Кимъл.

Консервативният сенатор от Тексас, един от най-влиятелните републиканци в Конгреса, заяви, че заплахата на Кар да глоби радио- и телевизионните оператори или да им отнеме лицензите заради съдържанието на предаванията им е опасна.

“Трябва да кажа, че това е направо от “Добри момчета“, каза Круз, напомняйки за гангстерския филм на Мартин Скорсезе.

“Това е направо в стила на мафиот, който влиза в бар и казва: “Хубав бар имате тук. Ще бъде жалко, ако нещо му се случи“.

Забележките на сенатора са рядък пример за това как виден член на партията на президента Доналд Тръмп публично критикува действията на администрацията, подчертавайки задълбочаващите се опасения относно правата на свобода на словото и заплахите от репресии на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет в петък, че не е съгласен с Круз, наричайки Кар “невероятен американски патриот със смелост“.

В четвъртък Тръмп повтори, че трябва да бъдат отнети лицензите на радио- и телевизионните оператори, критикуващи администрацията му.

“Аз съм много силен привърженик на свободата на словото“, каза Тръмп, но добави, че радио- и телевизионните оператори са толкова настроени срещу него, че ги смята за продължение на Демократическата партия.

Телевизионната мрежа ABC, собственост на Disney, спря късното вечерно токшоу на Джими Кимел, след като Кар заплаши с разследвания и регулаторни действия срещу лицензирани радио- и телевизионни оператори, които излъчват Кимел. Собствениците на десетки местни телевизионни станции, свързани с ABC, заявиха, че вече няма да излъчват предаването. Тръмп, който назначи Кар, приветства решението.

Отстраняването дойде, след като Кимел обсъди убийството на десния активист Чарли Кърк, приятел и политически съюзник на президента. Консервативните активисти бяха разгневени от коментарите на Кимел, че използват убийството, за да спечелят “политически точки“, и от предположението му, че убиецът може също да е бил консерватор.