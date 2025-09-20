“Като мафиот“. Един от най-влиятелните републиканци критикува остро Тръмп за свободата на словото

Американският сенатор Тед Круз oт Републиканската партия, който ръководи надзора на Федералната комисия по комуникациите, се присъедини към демократите и критикува остро неотдавнашните заплахи на председателя Федералната комисия по комуникации в САЩ Брендън Кар срещу Disney (DIS.N) и местните радио- и телевизионни оператори за излъчването на шоуто на Джими Кимъл.
Консервативният сенатор от Тексас, един от най-влиятелните републиканци в Конгреса, заяви, че заплахата на Кар да глоби радио- и телевизионните оператори или да им отнеме лицензите заради съдържанието на предаванията им е опасна.
“Трябва да кажа, че това е направо от “Добри момчета“, каза Круз, напомняйки за гангстерския филм на Мартин Скорсезе.
“Това е направо в стила на мафиот, който влиза в бар и казва: “Хубав бар имате тук. Ще бъде жалко, ако нещо му се случи“.
Забележките на сенатора са рядък пример за това как виден член на партията на президента Доналд Тръмп публично критикува действията на администрацията, подчертавайки задълбочаващите се опасения относно правата на свобода на словото и заплахите от репресии на Тръмп, отбелязва Ройтерс.
Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет в петък, че не е съгласен с Круз, наричайки Кар “невероятен американски патриот със смелост“.
В четвъртък Тръмп повтори, че трябва да бъдат отнети лицензите на радио- и телевизионните оператори, критикуващи администрацията му.
“Аз съм много силен привърженик на свободата на словото“, каза Тръмп, но добави, че радио- и телевизионните оператори са толкова настроени срещу него, че ги смята за продължение на Демократическата партия.
Телевизионната мрежа ABC, собственост на Disney, спря късното вечерно токшоу на Джими Кимел, след като Кар заплаши с разследвания и регулаторни действия срещу лицензирани радио- и телевизионни оператори, които излъчват Кимел. Собствениците на десетки местни телевизионни станции, свързани с ABC, заявиха, че вече няма да излъчват предаването. Тръмп, който назначи Кар, приветства решението.
Отстраняването дойде, след като Кимел обсъди убийството на десния активист Чарли Кърк, приятел и политически съюзник на президента. Консервативните активисти бяха разгневени от коментарите на Кимел, че използват убийството, за да спечелят “политически точки“, и от предположението му, че убиецът може също да е бил консерватор.
Повечето политици от двете партии имат почти един и същи проблем: Републиканците сън не ги лови да не би Тръмп да ги заклейми като RINOs (republican in name only). Демократите сън не ги лови да не бъдат заклеймени от някой си (кой да е радикален активист) като расисти, биготи, против правата на тези, онези, другите, третите и останалите които не са сигурни какви са. Има нюанси в зависимост къде е избирателния район на съответния политик и какъв му е поста, но горните съображения са достатъчни да си обясните позицията и действията на почти всеки.
Забравил съм вече кога за последно Тед Круз ми се е издигал в очите, обаче ето че ме изненада. Тази неочаквана принципност вероятно произтича от това че мандатът му изтича чак през 2030та година, т.е. две години след следващите президентски избори. Иначе Брендън Кар също е бил голям защитник на свободата на словото допреди да стане шеф на ФСС, но ще е на поста само докато Тръмп е на власт или докато не реши да го до освободи...
Трябва се отворят главите на по един изтъкнат републиканец и демократ и дано се разбере под микроскоп каква е разликата. При нас проблемът е още по-сложен. Добре е да се напипат тия фибри, дето диктуват поведението, изразяващо се в обилно производство на звуци. Някои напреднали, намират смисъл в тия звуци.