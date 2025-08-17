Като "отстъпка": Москва обещала да не поглъща изцяло Украйна и тя да получи гаранции от съюзниците си

Президентът Владимир Путин се е съгласил по време на срещата с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска, че Украйна може да получи "сериозни гаранции за сигурност" в рамките на потенциално мирно споразумение, заяви в неделя специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. Той определи тези гаранции като "променящи правилата на играта".

Според Уиткоф, който преди това е посещавал Русия пет пъти за преговори относно Украйна, предложените от Путин гаранции за Киев могат да се сравнят с защита по типa на член 5 от устава на НАТО ("нападение срещу един е нападение срещу всички"), според който алиансът трябва да защитава всеки член, който е подложен на нападение.

Русия щяла да обещае да не завзема други територии

Представителят на Тръмп също така заяви, че Путин в рамките на бъдещото мирно споразумение е съгласен на "законодателно закрепване" от страна на Русия на ангажимента да не навлиза на никакви други територии, било то в Украйна или в европейски държави, и да не нарушава техния суверенитет.

"Кардинална промяна" на ситуацията

"Постигнахме съгласие, че Съединените щати и други европейски държави могат ефективно да предложат формулировка, подобна на член 5, за да покрият гаранциите за сигурност. Путин заяви, че червената линия е членството на Украйна в НАТО. Ако украинците се съгласят и могат да живеят с това, успяхме да постигнем следното: САЩ да могат да предложат защита, подобна на член 5, което е една от основните причини Украйна да иска да се присъедини към НАТО. Това беше първият път, в който чухме руснаците да се съгласят на подобно нещо", заяви Уиткоф.

Той определи единомислието между Путин и Тръмп относно "надеждните гаранции за сигурността" на Украйна като "кардинална промяна" на ситуацията.

"Отстъпки" от Русия в 5 украински области

Специалният пратеник на Тръмп увери, че на срещата в Аляска Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, но не уточни подробности.

"Руснаците направиха определени отстъпки на масата, касаещи пет области в Източна Украйна. Има съществена дискусия относно Донецк и какво ще се случи там", каза Уиткоф пред Си Ен Ен.

Стив Уиткоф заяви, че вече не е необходима работа по прекратяване на огъня в Украйна, тъй като страните се движат към "мирно споразумение". Според съобщенията Путин изисква по това споразумение Донбас да бъде предаден на Русия.

Русия не поглъща Украйна изцяло

Уиткоф заяви, че е "оптимистично настроен" за утрешната среща на Зеленски и европейските лидери с Тръмп в Белия дом и се надява да бъде постигнат консенсус и напредък по мирното споразумение.

По неговите думи Кремъл сега разглежда размяната на територии по фронтовата линия, а не по административните граници, което означава, че Русия "не поглъща Украйна изцяло".

Въпросът за териториите ще бъде обсъждан на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски в понеделник, отбеляза Уитков в интервю за Си Ен Ен и изявления пред медиите.

По-рано източници на онлайн изданието Axios от Белия дом съобщиха, че въпреки обсъждането на гаранции за сигурността на Украйна между Доналд Тръмп и Владимир Путин, не е постигнато споразумение за конкретни детайли.

Путин е посочил Китай, а не западните държави, като потенциален гарант.

Преди това Тръмп е възразявал срещу предоставянето на гаранции от САЩ за сигурността на Киев, отбелязвайки, че те могат да бъдат заменени със сделка за редкоземни метали с Украйна. Според него американските компании, работещи в източната част на страната, сами ще бъдат гарант срещу повторно нападение от страна на Русия.

Въпреки това, според източници на агенция Блумбърг, след срещата си с Путин в Аляска, президентът на САЩ е се е свързал с Зеленски и европейски лидери и е заявил, че е готов да участва в предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна.

Ръководителите на Великобритания, Франция, Германия, Полша, Финландия, както и председателите на Европейския съвет и Европейската комисия, в свое изявление след срещата в Анкоридж заявиха, че подкрепят позицията на Тръмп, според която САЩ са готови да предоставят гаранции за Киев. Според тях "коалицията на желаещите", включваща държави, готови да защитават Украйна след сключването на мирно споразумение с Русия, също ще "играе активна роля".

Тръмп: Украйна трябва да е готова да загуби територии

Междувременно Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social линк към пост, в който се казва, че Украйна трябва да предаде част от територията си на Русия:

"Украйна трябва да бъде готова да отстъпи част от територията си на Русия, в противен случай колкото по-дълго продължава войната, толкова повече земи ще загуби!"

Постът е публикуван в акаунт с фотография на жена с червена шапка MAGA. Акаунтът е създаден през юли и за кратко време публикува голям брой постове, възхваляващи Тръмп и призоваващи да му бъде присъдена Нобелова награда. Публикациите започват на 1 август.

САЩ не подкрепят предаването на целия Донбас на Русия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви:

"Единственият начин да се постигне споразумение е всяка страна да получи нещо и да жертва нещо. Затова утре идва Зеленски. <...> Единственият начин да се сложи край на тази война е да се постигне съгласие от страна на Русия."

Той също така подчерта, че САЩ не подкрепят идеята за предаване на "целия Донбас" на Русия.