Катрин Конъли спечели президентските избори в Ирландия

Лявата независима кандидатка Катрин Конъли бе обявена за победител на президентските избори в Ирландия. Представителката на центристката партия "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис призна поражението си.

"Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент", каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.

Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на "Фина Гейл" - партия, стълб на управляващата коалиция. "Желая ѝ всичко най-добро", добави Харис.

Бивша адвокатка и депутат, Конъли беше подкрепена от основните опозиционни партии, включително Зелените и националистите от "Шин Фейн". В предизборната си кампания тя се обяви против увеличаването на военните разходи и защити военния неутралитет на Ирландия, която е партньор, но не и член на НАТО, предаде БТА.

Избраната за президент Конъли осъди руската инвазия в Украйна. "Никога не бих се колебала. Неутрална страна като нашата трябва да осъди злоупотребата със сила от всеки - както от Русия, така и от Америка", заяви тя.

Катрин Конъли е смятана за проевропейски политик, макар че след вота за Брекзит през 2016 г. направи някои двусмислени коментари. Тя също така изразява пропалестински позиции, отбелязва АФП.

Твърдите ѝ възгледи по въпроси като външната политика, жилищното настаняване, правата на работниците и ограниченията на военните разходи може да доведат до напрежение с правителствената коалиция, доминирана от двете основни дeсноцентристки партии – "Фина Фойл" и "Фина Гейл".

Авторът на коментарни статии във в. "Айриш таймс" Пат Лийхи пише днес, че изборният ден вчера "е бил катастрофален" за управляващите партии. Според него начинът, по който Конъли ще изгради отношенията си с правителството, което тя критикува, ще предизвика нова политическа несигурност и вероятен конфликт в ирландската политика.