Катя Ивкова: Националната детска болница ще е готова през 2030 г.

Националната детска болница ще е готова до края на мандата на правителството на Румен Радев, а дългочаканата административна реформа в здравеопазването ще приключи по-бързо от очакваното. Това каза здравният министър Катя Ивкова пред БНТ.

Тя посочи, че общественото обсъждане на реформата в здравеопазването ще започне, когато бъдат публикувани за обсъждане проектите за промени на законите в сектор здравеопазване. Това е първият етап, през който трябва да премине тази структурна административна реформа, каза здравният министър.

Регионалните здравни инспекции

Реформата в сектора предвижда регионалните здравни инспекции (РЗИ) да преминат в структурата на Министерството на здравеопазването. Те ще станат териториални дирекции, ще продължат да функционират, но няма да са самостоятелни възложители по реда на Закона за обществените поръчки, каза Ивкова.

Според нея това ще промени работата, защото е важно специалистите в специализираната администрация на РЗИ да имат възможността да се фокусират върху тяхната професионална дейност.

"Общата администрация - правните услуги, счетоводни и човешки ресурси, ще бъдат споделени услуги и това не е нещо ново за нашата страна. Има го и в други сектори въведено. Споделянето на услуги, използването и надграждането на дигиталните технологии, така че живеейки в съвременния свят да може да се възползваме от всички AI инструменти", каза здравният министър.

Според нея системата на РЗИ е изключително важна за държавния здравен контрол и за безопасността на гражданите.

Спешната помощ

Реформа е предвидена и в организацията на спешната медицинска помощ. Наземната и въздушната спешна медицинска помощ ще бъдат обединени на функционален принцип в един национален център за спешна медицинска помощ, каза Катя Ивкова.

В момента съществува Национален център за спешна медицинска помощ по въздуха, който координира дейността си и с наземната спешна помощ. Според министъра обединяването на управлението и координацията трябва да доведе до по-бърза реакция.

"Чисто на функционален принцип обединяваме управлението и координацията на наземната и въздушната спешна медицинска помощ, така че наистина да сме по-бързи и по-ефективни там, където има нужда от нас", каза Ивкова.

Тя посочи, че се предвижда се оптимизация в общата администрация, но не и на хората, които работят на терен.

Промени в лекарствената политика

Промени се подготвят и в лекарствената политика. Сред целите са по-голяма прозрачност, отчетност, прогнозируемост и по-добро планиране. Предвижда се функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране да бъдат включени в рамките на дирекция "Лекарствена политика".

"Целта е да има по-голяма прозрачност, отчетност, прогнозируемост, планиране и съответно отговорността, която се носи, в крайна сметка всички въпроси и от вас, и от обществото, които са насочени към Министерството на здравеопазването", каза Ивкова. Тя увери, че прозрачността при предоставянето на информация ще бъде запазена и допълнително надградена.

Един от основните проблеми остава наличността на определени лекарствени продукти и паралелният износ. В тази връзка Ивкова посочи, че вече е предложена законодателна промяна, която цели пълен контрол върху наличностите.

Според министъра досегашните мерки за ограничаване на паралелния износ очевидно не са достатъчни, след като продължават да се наблюдават дефицити на лекарства. Целта е лекарствата, от които населението има нужда, да бъдат налични независимо от сезонните колебания в търсенето.

Национална детска болница

Сред най-важните теми за Министерството на здравеопазването остава изграждането на Националната детска болница. Катя Ивкова заяви, че в рамките на мандата си има амбицията тя да бъде готова. Преди дни регионалният министър Иван Шишков каза, че строителството ѝ започва до края на 2027 година.

"Изключително недостойно е на този етап за 6 години единствено да има един гол терен. И да има несвършена работа, да са подхранвани очакванията на гражданите, и то с години", каза Ивкова.

По думите ѝ досега не е било работено достатъчно и по медицинската част на проекта, включително по планирането на кадрите, които ще са необходими за работата на лечебното заведение. Именно затова Министерството на здравеопазването възнамерява да поеме по-голям контрол върху процеса.

"Заради това взехме решение да си върнем контрол върху процеса, защото детската болница е национален приоритет. И като национален приоритет няма как всички компетентни министерства с водеща роля на Министерството на здравеопазването да не са ангажирани в този процес", каза Ивкова.

Идеята е бъдещата Национална детска болница да не бъде просто ново лечебно заведение, а център за върхови постижения в областта на детското здравеопазване.

"Не само за изграждането на самата сграда, но за целия комплекс от услуги, които трябва да се предоставят, защото това няма да е само една нова болница. Идеята е да е център за върхови постижения в областта на детското здравеопазване, така наречените centers of excellence, които всъщност в България липсват", каза Ивкова.

Въпреки трудностите министърът заяви, че целта остава Националната детска болница да бъде факт в рамките на настоящия мандат. Планирането на необходимия медицински персонал също е част от подготовката за бъдещата болница. Министърът очаква до месец да има план за броя на необходимите специалисти и за тяхното привличане.

Заплатите на директорите

Сред първите теми около Министерството на здравеопазването беше и възнаграждението на директорите на болниците. Предвижда се промяна в начина, по който се изчисляват заплатите им, като те ще бъдат обвързани в по-голяма степен с резултатите на лечебните заведения.

"Сега реално обвързваме възнагражденията на изпълнителните директори или на членовете на съветите на директорите с постигнатите финансови резултати, тъй като до този момент не е имало такова обвързване. Също така включваме показател, който е много важен - дали лечебното заведение всъщност има лекари-специализанти", обясни тя.

По думите ѝ този показател ще бъде част от оценката, на базата на която ще се формират възнагражденията. Промяната вече е факт за държавните лечебни заведения, на които министърът е едноличен собственик.

За акционерните дружества с над 51% държавно участие предстои провеждането на общи събрания, след което новата система може да бъде въведена.