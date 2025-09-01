Kaufland събира математически таланти в кампания за еврото

Kaufland и Съюзът на математиците в България стартират съвместна информационна кампания за предстоящото присъединяване към еврозоната. Инициативата ще се реализира под мотото "Смятай!" и целта ѝ е да обяснява по ясен, точен и прозрачен начин превалутирането по фиксирания курс на БНБ от 1 евро за 1,95583 лв.

"В оставащите месеци до преминаването ни към еврото, за нас в Kaufland с магазини в цялата страна, е много важно да създадем среда на максимално доверие, в която клиентите ни да се чувстват спокойни. Всеки един от етикетите ни се превалутира по фиксирания курс на БНБ и всеки един наш клиент трябва да е абсолютно сигурен в това. С новата ни кампания "Смятай!" освен, че искаме да внесем повече спокойствие сред клиентите ни, започваме дългосрочно партньорство в подкрепа на математическите таланти на България", коментира Иван Чернев, изпълнителен директор на "Kaufland България".

Лица на кампанията "Смятай!" са три от най-изявените млади математици у нас.

Демира Недева е носител на множество национални и международни отличия, част от няколко национални отбори по математика, а от тази година и стипендиант в университета Станфорд.

Димана Праматарова е в топ 5 на най-престижната изследователска програма за ученици в света, проведена Масачузетския технологичен институт (MIT). Тя е и носител на много награди от международни и национални конференции по математика.

Деян Божков е носител на специалната награда "Млади таланти" на Института по математика и информатика към БАН и лауреат от международния фестивал "Млади математици".

Информационната кампания "Смятай!" ще се разгърне в поредица от образователни видеа, които ще бъдат поетапно представяни в публичното пространство. Първото видео от поредицата може да бъде видяно в Kaufland | Заедно с математически таланти в кампания за еврото.

"Kaufland България" е търговската верига на дребно с богат асортимент от 24 000 хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага с 69 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1.6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.