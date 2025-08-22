Казаха, че няма шанс: Близки на ударената от АТВ излязоха на протест

На символичен протест пред Съдебната палата в Бургас излязоха близки на 35-годишната жена, която бе блъсната заедно с детето си от АТВ в "Слънчев бряг". Състоянието ѝ остава критично, а според близките ѝ лекарите са казали, че тя няма шансове. Те разказват, че лекарите са им казали, че младата жена е в клинична смърт, а сърцето ѝ се поддържа с машини и медикаменти.
"Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото – смърт. Те не казват период, но казаха, че такъв ще е изходът", заяви сестрата на пострадалата Христина.
Четиригодишното ѝ дете продължава да е в кома и също е с опасност за живота.
За трагедията в "Слънчев бряг" бе обвинен 18-годишният Николай Бургазлиев. Той прекара в ареста само няколко часа, след което бе освободен под домашен. В петък прокуратурата ще протестира с искане за по-строга мярка.
Родителите на Бургазлиев са полицаи в Несебър. Именно заради това се появиха съмнения, че по делото са прикрити доказателства. Едва на осмия ден след трагедията главният прокурор Борислав Сарафов разпореди материалите да се изпратят в националното следствие в София.
Към момента Бургазлиев продължава да е под домашен арест. Окръжният съд в Бургас трябва да се произнесе окончателно по мярката му.
"За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора, това е просто ужасно", заяви бащата на блъснатата Христина.
Христина и детето ѝ бяха ударени на тротоар. Имаше съмнения, че Бургазлиев е гледал в телефона си докато шофира взетото под наем електрическо АТВ. Друга версия беше, че спирачките са отказали.
През последните дни се появиха множество съмнения за прикриване на доказателства. Твърди се, че пробата за алкохол и наркотици на Бургазлиев не е взета на място, а след това в районното, където работят родителите му. Разпространяват си е и снимки, на които се твърди, че се вижда личната му кола, паркирана на паркинга на полицейското управление.
За убиеца в София няма да има прошка както и трябва, но само защото е ром. А убиеца в Слънчака, унищожил цяло семейство, няма да го пипнат, защото е наше момче - син на ченгета. Въпрос на време е да изчезне някъде из Европа. Това е българското правосъдие в миниатюра.
Там сичко е поклоник на Адолф Путлер а хилядите руслями прикрити ужким като украинци чакат сигнал от Кремъл да направят втори Крим а ферибота уж от Грузия а им кара уръжее да тренират в гората над Елените а в техните си руслямски села стимат детско порно и държат заключени отвлечени украински деца.