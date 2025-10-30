КЕВР утвърди близо 8% по-висока цена за природния газ за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември от 65.82 лв./MWh или 33.65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Новата цена е с 7.9% по-висока спрямо утвърдената цена за октомври.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция"(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

"Булгаргаз" е осигурил за ноември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за ноември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители.