КФН забрани на "ДаллБогг" дейност в други държави от ЕС (обновена)

Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова, безсрочна забрана на най-големия застраховател у нас в областта на общото застраховане - "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, да сключва застраховки в други държави членки на ЕС. По последни публични данни над 60% от бизнеса на компанията е извън България (основно в Италия, Румъния, Гърция, Испания и Полша - до април 2025 г.), като основният ѝ приход е от задължителната застраховка "Гражданска отговорност".
Решението на КФН е взето в сряда, 1 октомври 2025 г., а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.
Както Mediapool вече писа, на 29 септември румънският застрахователен надзор ASF реши да забрани на българския застраховател "ДаллБогг" да сключва нови застрахователни договори на територията на Румъния, считано от 1 октомври 2025 г., за неопределен срок.
Наложената от КФН забрана не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната, уточниха от регулатора.
Решението на КФН е взето ден след като изтече временната забрана на "ДаллБогг" да сключва застраховки в чужбина, която влезе в сила на 1 юли тази година и трябваше да действа три месеца.
Оказа се, че в този срок компанията не е взела достатъчно мерки да подобри финансовите си показатели, по оценка на КФН, направена съвместно с европейския орган по застраховането EIOPA и засегнатите национални регулатори.
В чужбина "ДаллБогг" е трябвало да адресира проблемите с начина на управление на щетите (лесен достъп на клиентите до офис и телефонна линия за завеждане на щетите, времето за обработка и др.), с размера на изплатените обезщетения (твърде нисък за страни като Италия и Румъния) и свързаната с това ниска цена, уточниха от КФН.
В България наложените принудителни административни мерки към застрахователя се отнасят до недостатъчност на премията (тоест прекалено ниска цена спрямо нужните резерви, от които се плащат бъдещи щети), както и до платежоспособността ѝ, казаха още от българския регулатор. Проблем имало също с вземания, преоформени като облигации и с голяма концентрация на инвестиции в свързани лица.
"Обменът на информация между регулаторите показва, че въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, свързани с оплакванията и опасенията на надзорните органи в приемащите държави членки", казаха от КФН.
Новата забрана е в сила до "привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания", което трябва да бъде удостоверено както от КФН, така и от чуждите надзори и EIOPA. Ако това не се случи, може да бъдат взети по-тежки надзорни мерки.
"ДаллБогг": Остава впечатлението за заговор
В отговор на предприетите действия от властите, за пореден път "ДаллБогг" обвини регулаторите, наложили мерките срещу компанията, в заговор. В последните месеци компанията си позволи дори лични нападки и обидна лексика към висши държавни служители.
"Никога досега КФН не е прилагала толкова силно ограничителни и диспропорционални мерки към български застраховател, камо ли към най-големия български застраховател. Никога досега КФН не е пресмятала капиталовата адекватност по толкова ограничителен и открито дискриминативен метод. Никога досега КФН не е работила и настройвала регулаторите в приемащите държави толкова силно срещу български застраховател, нито толкова тенденциозно е участвала в платформа на EIOPA. Платформата на EIOPA за "ДаллБогг" е дълбоко засекретена и до разкриването на съдържанието ѝ относно "ДаллБогг", остава впечатлението за заговор срещу най-големия български застраховател", гласи позицията на компанията.
Тя посочва, че е докладвала "капиталово изискване за платежоспособност (КИП) 153%, или даже по най-тежката методология на КФН 133%".
В сряда "ДаллБогг" изпрати до Mediapool своята позиция и по румънската забрана от 29 септември.
"Забраната, издадена от ASF (румънският регулатор, б. р.), е открито протекционистка и разрушава най-интеграционния практически приложен проект в ЕС - свободата на предлагане на застрахователни услуги", коментираха от застрахователната компания.
Тя твърди, че "директното издаване на забрана без предупреждение, освен че е силно диспропорционална мярка, не се предхожда от критики или срещи и е без комуникация по същество. Направо е административен заговор и произвол". Компанията допълва, че ще обжалва мярката пред румънските съдилища.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
В ЕС ще компанията ще работи като " ДаллАллах " !
КФН мълча като руZки гыз 3 дни за забраните и отнените лицензии в Румъния и не само. Сигурно щото нЭкои другари и другарки още живеят в XIV век и са пропуснали, че има нови технологии...
Не знаех, че за крадене от бюджета на здравната каса се казва, че си бизнесмен....
Каменов не е лекар, а юрист ;) И всъщност е мноого сериозен и богат бизнесмен, милиардер даже. А ти си що, освен невежо кречетало ;)
А да добавя и децата си да ги целува студени това слабоумно докторче някакъв си каменов който се изживява като голям бизнесмен
трябва да си слабоумен да станеш клиент на тези ненормалници!
https://boulevardbulgaria.bg/articles/bashtata-na-siyana-prizova-shefa-na-dallbogg-da-dari-900-000-lv-na-bolnitsi-sled-sporno-obezshtetenie ... Даллбог е застрахователното дружество, от което публично се възмути бащата на загиналата малка Сияна преди месец!
Абсолютно. То трябва и КФН и направо държавата на двете Прасета да бъде забранена. От българските граждани. Всичко друго няма да даде никакъв истински резултат.
Всъщност трябва да им се отнеме лиценза!...НО в държавата на свинята пеефска и секретарката му борисов , ще ги оставят да работят до последно(до фалит). Подобно на застрахователя Олимпик преди няколко години. Застрахованите при тях ги очакват много неприятности .