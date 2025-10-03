Кибератака срина доставките на бира в Япония

Японските ресторанти, барове и магазини са изправени пред недостиг на бира и други напитки на водещия производител "Асахи груп" (Asahi Group), след като въздействието на кибератака продължава вече пети ден, като не се забелязват предпоставки за решаване на проблема, информира Ройтерс, цитирана от БТА в петък.

Известна с бирата си "Сюпър драй" (Super Dry), марката "Ника уиски" (Nikka Whisky) и безалкохолните си напитки, "Асахи" спря операциите си в Япония в понеделник, включително обработката на поръчки, доставките и дейността на кол центровете, след като кибератака доведе до срив на системите ѝ.

Компанията е започнала да обработва поръчки за някои продукти в сряда, посещавайки клиентите лично, като записва поръчките на ръка. Макар и да продължава да приема заявки за храни и безалкохолни напитки, "Асахи" не е поемала нови поръчки за алкохолни продукти, за да даде приоритет на вече изходящите доставки. Първата партида ръчно обработени поръчки бе доставена днес.

В актуализирана информация за извънредните мерки, които взима, "Асахи" обяви че е потвърдено наличие на атаки с рансъмуеър (вид зловреден софтуер, който блокира достъпа до компютърни системи или данни и изисква откуп - най-често в криптовалута - бел. ред.) срещу сървърите на компанията и тя се стреми да възобнови работата на кол центровете си през идната седмица, за да отговаря на клиентски обаждания.

Компанията обяви, че работи с външни специалисти за възстановяване на компютърната си система, но все още не е ясно кога може да поднови пълната си дейност.

"Асахи" съобщи също, че проучва потенциалното въздействие върху печалбите си.

Пробивът е поредният от серия от кибератаки и атаки с рансъмуеър, насочени срещу глобални компании.

Във Великобритания производителят на луксозни автомобили "Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover) беше принуден миналия месец да спре работа във фабриките си, като "Маркс енс Спенсър" (Marks & Spencer) също стана жертва на сложни пробиви в системата, припомня Ройтерс.