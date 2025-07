Киев обвини Москва, че депортира украински граждани без документи в Грузия

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия, че депортира украински граждани в Грузия и ги оставя там без редовни документи, предаде Ройтерс.

Сибига обясни, че Москва е започнала да експулсира украинци, част от които освободени затворници, през своята южна граница, вместо да ги изпраща директно до границата с Украйна.

Външният министър на Украйна написа в платформата X ("Екс"), че тези действия представляват "използване на депортирането на украински граждани като оръжие".

"От юни насам Русия значително увеличи броя на депортираните украински граждани, предимно бивши затворници, до границата си с Грузия. В резултат на това десетки хора, много от които не разполагат с нужните документи, се оказват блокирани в транзитната зона", пише той.

Russia is weaponizing the deportation of Ukrainian citizens through Georgia. We propose that Russia transport them directly to the Ukrainian border instead.

