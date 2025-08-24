Киев обяви, че си е върнал три селища в Донецка област

Въоръжените сили на Украйна са предприели успешна контраатака срещу руските сили в Донецка област и са си върнали селищата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка. Това съобщи във Фейсбук техният главнокомандващ ген. Олександър Сирски, който посети подразделенията, сражаващи се в района на град Покровск, предаде Укринформ.
"Посетих командните пунктове на частите, сражаващи се на Покровското направление. Именно там обстановката е най-сложна. Защитата на независимостта и знамето на Украйна, това не са само високопарни думи – това е ежедневен риск и ежедневен героичен подвиг", написа Сирски.
Той се срещна с военнослужещи от подразделенията, които защитават Покровск – 25-та въздушнодесантна, 68-ма пехотна и 32-ра и 155-та механизирана бригада. По думите на украинския генерал тези части продължават да удържат града въпреки превъзхождащите ги противникови сили.
Сирски награди военнослужещи, отличили се в боевете за отбраната на града, и изслуша доклади на командирите за оперативната обстановка.
Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна допълни, че те са предприели успешна контраатака срещу руската армия и са прочистили от силите ѝ селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.
"Още веднъж искам да изкажа дълбоката си благодарност към своите бойни другари за действията им в тези критични, решаващи дни", добави Сирски.
По-рано днес беше съобщено, че украинската армия е обкръжила руските войски в района на Добропиля, където основната заплаха е била ликвидирана, посочва Укринформ.
