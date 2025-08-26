Киев осъди участието на Уди Алън в Московския филмов фестивал

Украйна остро разкритикува онлайн участието на американския режисьор Уди Алън в Московския международен филмов фестивал, съобщи ДПА.
"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна", написа външното министерство в Киев в социалните мрежи.
"Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам", се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.
Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството, предаде БТА.
Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.
Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА.
По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук.
"Винаги съм харесвал руското кино", казал Алън.
89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Хунтата в Киев щом е вкарала Уди Алън в сайта миротворец, рано или късно ще го пречука.
Не остана пeдoфил и изнaсилвач, който да не посети столицата на )(уйлoстaн.
Я дай линк към сайта Миритворец с името на уди алън, че нещо не намирам там Уди Алън. По-скоро ми се струва, че си поредната руска тамбура, дошъл да ръсиш прикрита руска пропаганда и фалшива информация.
Мъчно ми е за човечеството, ако неговата интелектуална гвардия се хвърля в краката на всеки срещнат квартален бандит, а Уди Алън е гвардеец, вече бивш. Не е само той, Кнут Хамсун също се предава на националсоциализма и други тогава, и сега. Жалко!
Вкараха Уди Алън в украинския сайт за поръчкови убийства "Миротворец"
26 Авг 2025
Американският режисьор Уди Алън бе включен в базата на украинския сайт "Миротворец". Носителят на 4 награди "Оскар" е обвинен в "обществена подкрепа за руската агресия" и в "съзнателно участие в руското мероприятие". Сайтът "Миротворец" е създаден през 2014 година. В него се публикуват данни на хора, които се считат за заплаха за националната сигурност на Украйна, а някои от тях по-късно бяха убити при украински …
терористични атаки.
СБЖ: Правителството да защити българските журналисти, нарочени за ликвидиране от сайта „Миротворец” и властите в Киев
89-годишният Уди Алън участва в неделя по видеовръзка в сесията "Легенди на световното кино" в рамките на Московската международна седмица на киното, която се провежда от 23 до 27 август.
Украйна остро разкритикува онлайн участието на Уди Алън. След като Уди Алън се включи онлайн във форума, в Лвов отмениха прожекцията на мюзикъла му "Куршуми над Бродуей".
"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написа външното министерство в Киев в социалните мрежи.
"Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.
Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството.
Самият Уди Алън също коментира скандала, като отхвърли обвиненията, че "изпира" престъпленията на Русия. "По отношение на конфликта в Украйна аз силно вярвам, че Владимир Путин е на абсолютно погрешни позиции. Войната, която той предизвика, е отвратителна. Но, каквото и да са сторили политиците, не смятам, че прекъсването на творческото общуване ще помогне по някакъв полезен начин", казва той в кратко изявление пред британското издание "Гардиън".