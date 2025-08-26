 Прескочи към основното съдържание
Киев осъди участието на Уди Алън в Московския филмов фестивал

Киев осъди участието на Уди Алън в Московския филмов фестивал

Украйна остро разкритикува онлайн участието на американския режисьор Уди Алън в Московския международен филмов фестивал, съобщи ДПА.

"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна", написа външното министерство в Киев в социалните мрежи.

"Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам", се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството, предаде БТА.

Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.

Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА.

По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук.

"Винаги съм харесвал руското кино", казал Алън.

89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА.

5 коментара

  1. глас в пустиня
    #5

    Хунтата в Киев щом е вкарала Уди Алън в сайта миротворец, рано или късно ще го пречука.

  2. Rumen Pasev
    #4

    Не остана пeдoфил и изнaсилвач, който да не посети столицата на )(уйлoстaн.

  3. Inter
    #3
    Отговор на коментар #1

    Я дай линк към сайта Миритворец с името на уди алън, че нещо не намирам там Уди Алън. По-скоро ми се струва, че си поредната руска тамбура, дошъл да ръсиш прикрита руска пропаганда и фалшива информация.

  4. georgiknchev81
    #2

    Мъчно ми е за човечеството, ако неговата интелектуална гвардия се хвърля в краката на всеки срещнат квартален бандит, а Уди Алън е гвардеец, вече бивш. Не е само той, Кнут Хамсун също се предава на националсоциализма и други тогава, и сега. Жалко!

  5. т€еритория на Мики Маус
    #1

    Вкараха Уди Алън в украинския сайт за поръчкови убийства "Миротворец"
    26 Авг 2025
    Американският режисьор Уди Алън бе включен в базата на украинския сайт "Миротворец". Носителят на 4 награди "Оскар" е обвинен в "обществена подкрепа за руската агресия" и в "съзнателно участие в руското мероприятие". Сайтът "Миротворец" е създаден през 2014 година. В него се публикуват данни на хора, които се считат за заплаха за националната сигурност на Украйна, а някои от тях по-късно бяха убити при украински

