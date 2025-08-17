Киев заяви, че е спрял напредъка на руските войски под Покровск

Украинските войски вече втори ден подред постигат успехи срещу руската армия в Донецка област, заяви президентът Володимир Зеленски, позовавайки се на доклад на главнокомандващия ВСУ Александър Сирски. В изявление в Telegram на 16 август държавният глава посочи напредък в направленията Доброполие и Покровск и благодари на няколко бригади и корпуси, включително на Националната гвардия "Азов".

Контраатака и стабилизация

Подразделението "Азов" съобщи във Фейсбук, че за три дни сражения край Покровск украинската армия е спряла настъплението на руските войски и е освободила шест населени места, сред които селата Золотой Колодез, Веселое и Грузское. Според тях "провеждането на стабилизационни действия в доброполското направление продължава".

Украинският OSINT-проект DeepState потвърждава, че на 15 август ВСУ са разсекли настъпващата руска групировка при Золотой Колодез и са възстановили устойчивостта на фронтовата линия. Аналитиците обаче предупреждават: "Говорим за локален успех, но за пълен пробив е рано – Русия прехвърля допълнителни сили в района."

Международни оценки и руски версии

Американският Институт за изучаване на войната (ISW) също регистрира украински успехи, като се позовава на геолокирани кадри от района на селата Веселое и Грузское. В същото време руски военни блогъри твърдят, че украинските войски са напреднали единствено в по-слабо укрепени зони и че Москва укрепва северния сектор на пробива.

ISW отбелязва, че наличните доказателства сочат нестабилност на руските позиции в района – Москва вероятно не контролира напълно пространството между укрепленията си източно и североизточно от Доброполие и тила на пробива югоизточно от града.

Покровск под заплаха

Западни медии предупреждават, че Покровск – ключов логистичен хъб на украинската отбрана в Донецка област – е изложен на риск от обкръжение. Градът устоява на руски атаки повече от година и половина, но последните пробиви поставят под въпрос устойчивостта му.

Експертна перспектива

"Да, има пробив на украинските отбранителни позиции и той се разширява. Но това все още не е оперативен пробив", коментира за Дойче веле австрийският военен историк и преподавател във Военната академия във Винер-Нойщат полковник Маркус Райснер. По думите му "оперативен пробив" би означавал пълно разпадане на украинските отбранителни линии и навлизане на руската армия в дълбочина – сценарий, който засега не се реализира.