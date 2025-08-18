Километрични тапи се очакват на пътя София - Перник заради ремонт

Километрични задръствания се очакват през следващия месец по едно от най-натоварените трасета у нас пътят София - Перник. Причината е започналия от днес - 18 август, дългочакан ремонт на участъка от Владая през Драгичево до пътен възел "Даскалово".

Пътното платно в посока София - Перник беше ремонтирано преди четири години, като тогава трябваше да бъде направено и другото платно. https://www.mediapool.bg/zadavat-se-kilometrichni-zadrastvaniya-mezhdu-sofiya-i-pernik-zaradi-remont-na-patya-news321706.html Заради смяната на властта обаче той така и не беше довършен.

Пътуващите по това направление си спомнят как тогавашният служебен министър арх. Виолета Комитова дори не разрешаваше да се ползва ремонтирания път. Така хилядите перничани, които всеки ден пътуват на работа в София месеци наред губеха време в задръствания. Наложи се лично кметът на Перник Станислав Владимиров, който беше в Инициативния комитет за издигането на президента Румен Радев за втори мандат, да ходатайства пред държавния глава служебното му правителство на Стефан Янев да пусне пътя поне преди зимата.

Сега всички пътуващи по това направление се надяват този ад да не се повтори отново и вместо за три седмици, както официално обяви пътната агенция, ремонтът отново да продължи месеци наред.

Ремонт на два етапа

Ремонтът на пътния участък от 5 километра между Владая през Драгичево до пътен възел "Даскалово" ще бъде извършен на два етапа, съобщи агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Днес започна работата в участъка от Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево. Поради тази причина е ограничено движението в платното за Перник, като трафикът преминава двупосочно в платното за София.

След завършване на ремонта на първия участък работата ще продължи в отсечката от кръстовището за селата Драгичево и Рударци до пътен възел "Даскалово". Ремонтът на този участък ще се прави само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите, обещават от АПИ .

Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.

Ограничение от 50 км/ч

Двупосочното движение по ремонтираното преди 4 години пътно платно, по които сега е пренасочен целия трафик, е с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Поставена е и сигнализация в участъка.

Пътната агенция апелира шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да ползват автомагистрала "Струма", като алтернативен маршрут на първокласния път през Владая.

За целта от днес до 22 август (петък), между 16:30 и 20:30 часа се променя организацията на движението по пътен възел "Даскалово" на магистрала "Струма" в района на Перник с цел облекчаване на трафика.

В петте дни пътуващите по магистрала "Струма" от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил.

Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към лявата лента на път I-6 Перник – Кюстендил.

Ремонтът

Ремонтът на отсечката между Владая и пътен възел "Даскалово" включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното.

Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, мантинели и пътни знаци.

Ремонтите дейности са възложени на ДЗЗД "Пътища Перник 2023", с което АПИ има договор по Закона за обществените поръчки за поддържане на републиканските пътища на територията на област Перник. В обединението влизат пернишките фирми "ДЛВ" ЕООД и "Регионални пътни мрежи" ЕООД. От пътната агенция не информират колко ще струва ремонтът на 5-километровия участък.

През 2021 г. ремонтът на 4-те километра от Владая до Драгичево струваше 6.7 млн. лв. (1.675 млн. лв./км), но след това месеци наред се търсеха едни 600 000 лв. за поставяне на мантинели на пътя.