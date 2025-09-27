Кирил Петков заяви безгранично доверие в Асен Василев и номинира Благомир Коцев за ръководството на ПП

Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока, заяви бившият ѝ съпредседател Кирил Петков в началото на Общото събрание на "Продължаваме промяната" (ПП), на което формацията избира лидер и ръководни органи. Засега Асен Василев е единственият номиниран за председател на партията. Гласуването за ръководни органи е утре и дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.

Петков номинира арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на ПП с аргумента, че има опит в местната власт и “не се снима под герба“.

“Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят“, коментира Петков.

“Приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден, е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода“, заяви още Петков.

“Дълбоко се надявам, че антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на нашата партия. Аз вярвам, че в ПП имат място само свободни хора. Трябват ни хора, които да са умни, честни, но и с опит. Трябва да преодолеем чувството за арогантност при нас, не самите ние, но в нашата общност“, посочи Петков.

“Никой не е по-голям от каузата, а каузата е България, и с действия, а не с думи трябва да изпълним тази кауза, заяви Кирил Петков. Той посочи, че политиката в „Продължаваме промяната“ не е взимане, а даване. Много е важно, когато дойде критичен момент, да можеш да поемем щафетата. Във времето е важно и да можеш да подаваш щафетата“, добави Петков.

В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на ПП след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ за обществени поръчки. На заседание на Националния съвет на партията беше решено, че Асен Василев остава единствен председател до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.

Асен Василев, който се очаква да продължи да води партията и занапред, заяви, че ПП е по-жива отвсякога. “Когато в една партия си на острието, ударите падат върху теб – с една основна цел да премахнат ПП, защото им пречи да разпределят порциите или да градят държавата с главно „Д“, каза той.

“В момента, в който можехме да станем част от статуквото и разпределяне на порциите – казахме „Не“. Можехме още да сме с 67 депутати, да не сме минали през избори, да няма хора в затвора, да не са си очерняли, ако бяхме се съгласили да си разпределим регулаторите и схемите. Това, което не очакваха е, че ще кажем „Не“ на тази оферта“, коментира Василев.

Лидерът на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов заяви по време на форума, че в коалиция трябва да са търпеливи, за да могат съвместно да разширяват своята подкрепа. По думите му тази коалиция е единствената алтернатива на днешното политическо статукво. Атанасов призова да бъдат уважителни едни към други и да бъде диалогични, за да може във формата на диалог да формулират своите и цели и заедно да ги следват, защото "Съединението прави силата“.

Нека да възстановим Коалиционния съвет, за да взимаме и преследваме решенията заедно, иначе тези, които ни наблюдават винаги ще търсят цепнатини, в които да набиват клинове, посочи Атанас Атанасов.

Има тактика в политическата игра старите муцуни да си отиват, да се искат нови, но без старите не може, коментира той по повод думите на Кирил Петков в началото на форума.

Общността от свободни хора, която заедно представляваме, е алтернативата за развитието на България, заяви Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от "Демократична България", в приветствието си към делегатите на Общото събрание на ПП.

Тази общност е много по-широка от гласовете, които сме получили на последните избори. Тя е алтернативата на задкулисното управление с мутренски подходи, което виждаме напоследък, отбеляза Божанов.

Тази коалиция може и трябва да убеди хората, че е алтернатива, заяви съпредседателят на "Да, България". Трябва с действия да убедим хората, че ние сме алтернативата, защото тази алтернатива е нужна като отговор на политическата криза, която не си е тръгнала, но се връща с все по-голяма сила, именно заради нелегитимното упражняване на власт напоследък, допълни той.

Божанов призна, че с "Продължаваме промяната" са имали различия по определени теми и закони, но важна е общата цел, която ги държи заедно. Можем да бъдем силни в това многообразие, но трябва да убедим хората, че е така, допълни той.