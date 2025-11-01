Киселова не е ходила на празника на марулята, а на розата

Подалата оставка като председател на парламента Наталия Киселова обясни, че не била ходила на “празника на марулята“, за което бе упрекната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, но не се сърди за думите му.

В отговор на въпрос на БНТ дали таи обида от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че няма празник или честване, на който тя да не е присъствала, Киселова обясни, че е ходила само на Празника на розата, за да уважи родния си град Казанлък.

"Тук въпросът е изненадани ли сме от поведението на Борисов? Не. След като не сме изненадани, няма и нужда да се коментира това. Но левите хора са гневни от определени неща, които се случват в страната. Определени проблеми не се решават, а се отлагат във времето“, каза Киселова.

Тя допълни: “Един от тези проблеми Борисов го спомена и се надявам това да не е само говорене - обновяването на състава на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, защото хората искат справедливост. Важното е институциите да останат стабилни, защото политическите конфигурации се сменят, но държавата трябва да функционира".

Свалянето на Киселова от позицията на парламентарен шеф се случи след злополучните за ГЕРБ избори в Пазарджик, спечелени от Делян Пеевски и неговото “ДПС-Ново начало“. На второ място бе “Продължаваме промяната – Демократична България“, а ГЕРБ бе шестта с резултат от едва 7%.

Два дни след вота Борисов излезе и направи истинско представление пред висшия партиен актив на ГЕРБ, което бе предавано на живо във Фейсбук. Там той даде знак, че иска оставката на Киселова и назначаването на Рая Назарян от ГЕРБ за шеф на парламента с много ироничен коментар.

"Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. Деветнадесет депутати или там колко има зад гърба си. Откъде накъде? Трябва да пита преди да тръгне – имате ли против", каза Борисов по адрес на Киселова.

БСП се съгласи на смяната и нещата в управляващата коалиция продължиха по старому.

На въпрос какво е усещането отново да бъде редови депутат Киселова отговори пред БНТ: “Честно ли? Имам време да пия кафе с приятели“.