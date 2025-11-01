Киселова не е ходила на празника на марулята, а на розата

Подалата оставка като председател на парламента Наталия Киселова обясни, че не била ходила на “празника на марулята“, за което бе упрекната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, но не се сърди за думите му.
В отговор на въпрос на БНТ дали таи обида от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че няма празник или честване, на който тя да не е присъствала, Киселова обясни, че е ходила само на Празника на розата, за да уважи родния си град Казанлък.
"Тук въпросът е изненадани ли сме от поведението на Борисов? Не. След като не сме изненадани, няма и нужда да се коментира това. Но левите хора са гневни от определени неща, които се случват в страната. Определени проблеми не се решават, а се отлагат във времето“, каза Киселова.
Още по темата
Тя допълни: “Един от тези проблеми Борисов го спомена и се надявам това да не е само говорене - обновяването на състава на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, защото хората искат справедливост. Важното е институциите да останат стабилни, защото политическите конфигурации се сменят, но държавата трябва да функционира".
Свалянето на Киселова от позицията на парламентарен шеф се случи след злополучните за ГЕРБ избори в Пазарджик, спечелени от Делян Пеевски и неговото “ДПС-Ново начало“. На второ място бе “Продължаваме промяната – Демократична България“, а ГЕРБ бе шестта с резултат от едва 7%.
Два дни след вота Борисов излезе и направи истинско представление пред висшия партиен актив на ГЕРБ, което бе предавано на живо във Фейсбук. Там той даде знак, че иска оставката на Киселова и назначаването на Рая Назарян от ГЕРБ за шеф на парламента с много ироничен коментар.
"Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. Деветнадесет депутати или там колко има зад гърба си. Откъде накъде? Трябва да пита преди да тръгне – имате ли против", каза Борисов по адрес на Киселова.
БСП се съгласи на смяната и нещата в управляващата коалиция продължиха по старому.
На въпрос какво е усещането отново да бъде редови депутат Киселова отговори пред БНТ: “Честно ли? Имам време да пия кафе с приятели“.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Харесвам Наталия Киселова – повече или по-малко дистанцирана от всички клиентелистки партии; не се големее, а се народнее; умерена; готова да наруши хомофобската ни конституция, ако и само ако историческият момент го изисква; репортаж с нея в сутрешните новини е като закуска със сладко и сочно тракийско грозде с тънка ципа и максимум 1 – 2 семки и добруджанско бяло саламурено сирене; като каже бавно-бавно „всичко е наред, а ако днес-утре не е, следващата седмица ще бъде“, някак си действа успокояващо …
на нервната система. Съжалявам, че по-завчера от ГЕРБ бяха подготвили, доколкото видях, един-единствен букет от червени рози – за г-жа Назарян, което никак не изглеждаше добре. Бих се радвал, ако конституционалистката доц. Киселова бъде номинирана от „БСП – Обединена левица“ за президент или вицепрезидент, по-специално в хипотезата, в която популистът Румен Решетников обявява личен проект, за който „хората настояват навсякъде“ (ТОЙ да не изостане от КОЙ) и който за президентските избори догодина издига собствен кандидат или подкрепя (заедно с „Мултигруп“?) Илияна Решетникова. Дори мисля, че кандидатурата на г-жа Киселова би могла да бъде припозната и от останалите системни партии (вече не броя ДБ за такава, защото отдавна не се държат съответно).