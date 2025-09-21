Киселова: Не само на мен, но и на министри се звъни най-редовно

"Не съм останала с впечатление, че на министър-председателя му се казва какво да се прави", коментира председателката на парламента Наталия Киселова (БСП).

"Някой на някого се обажда, мога да ви кажа, че и от други парламентарни групи, не само на мен, но и на министри, се звъни най-редовно, защото всеки народен представител иска нещо за неговия избирателен народ, за тяхното село, тяхната улица или град", каза Наталия Киселова пред бТВ.

На въпрос дали е правилно усещането в една част от гражданите, че решенията ги взема ДПС-Ново в начало и председателят на партията Далян Пеевски, които не са в управлението официално, Киселова отговори:

“Ако погледнете от кой сектор идват тези обвинения или заявления, ще видите, че това идва от онези народни представители или парламентарни групи, които или са били част от съвместен формат на управление, защото ДПС-Ново начало в по-предишния парламент не е бил част от така наречената сглобка, но беше част от конституционното мнозинство. Така че нека да гледаме по кои въпроси веднъж и в коя посока са решенията, когато се подкрепя от парламентарната група на ДПС- Ново начало. Съгласете се, че господин Делян Пеевски като председател на парламентарна група също иска да привлича вниманието“.

“Ако трябва да търсим термин, по който да обясним какво се случва в момента у нас, според мен политическата криза е затихнала и тя се разгаря с нова сила. И всъщност това, че партии, които са били в управлението, сега са в опозиция, или тези, които сега възникват, искат да имат по-широко представителство и за това твърдят, че държавата е завладяна или че парламентът е нелегитимен - по този начин те искат да получат по-широко представителство. Само, че в рамките на една демокрация трябва да търпим резултати от избори. Ако са нелегитимни, както твърдят част от колегите - защо определени парламентарни възможности се възползват пълноценно ? От друга страна, че има проблеми в обществото, вече извън парламента - да, така е. Има насилие и по това мисля, че няма спор“, коментира Наталия Киселова.