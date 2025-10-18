Киселова очаква "стабилността да бъде възстановена" следващата седмица

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена. Това заяви в събота председателката на парламента Наталия Киселова.

През изминалите няколко дни събранието на работеше, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прати депутатите си на срещи по районите из страната. Преди това Борисов, ядосан от загубата на изборите в Пазарджик, че повече нямат място в това управление. Към края на седмицата той призна, че няма друг избор освен да покани Делян Пеевски в управлението. Очакват се преговори следващата седмица.

Междувременно Борисов демонстрира, че е недоволен от поведението на Киселова. Той я разкритикува, че непрекъснато ходела по празници и спортни събития без да пита никого. Дали ще се стигне до смяната ѝ не е ясно.

Запитана за евенатуално оттегляне от поста, в петък тя заяви, че „стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението”.