Киселова очаква "стабилността да бъде възстановена" следващата седмица

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена. Това заяви в събота председателката на парламента Наталия Киселова.
През изминалите няколко дни събранието на работеше, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прати депутатите си на срещи по районите из страната. Преди това Борисов, ядосан от загубата на изборите в Пазарджик, че повече нямат място в това управление. Към края на седмицата той призна, че няма друг избор освен да покани Делян Пеевски в управлението. Очакват се преговори следващата седмица.
Междувременно Борисов демонстрира, че е недоволен от поведението на Киселова. Той я разкритикува, че непрекъснато ходела по празници и спортни събития без да пита никого. Дали ще се стигне до смяната ѝ не е ясно.
Запитана за евенатуално оттегляне от поста, в петък тя заяви, че „стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението”.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Всичко е добре, докато не я срещнеш внезапно нощем ..................
Киселата маруля е много секси, може и тя да е Мата Хари от Банкя :) Той за това горкият спеше сладко сладко.
Отменя се свалянето на Киселова.Тиквата я е опростил.Тя закла мунчо с референдума и с това си заслужи поста.
Ама наистина е много секси! ;)