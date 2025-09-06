Киселова защити Зафиров след посещението му в Китай

Председателят на парламента Наталия Киселова защити вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров, който беше остро критикуван заради посещението си на военния парад в Китай редом с световни лидери като Владимир Путин и Ким Чен-ун.
"България е първата държава, която е признала Китайската народна република. Традиционно добрите отношения между нашите две страни продължават до днес и в този смисъл да бъде поканена българска делегация е уважение към България. Не виждам нищо укоримо. Критикуват тези, които не са поканени", каза Киселова пред журналисти във Велико Търново.
Според нея този тип говорене показва, че тези, които критикуват посещението, “не са разбрали, че в международните отношения вече има други играчи". Киселова е депутат от гражданската квота на БСП.
От ПП-ДБ поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай и най-вече заради това, че не е уведомил правителството за посещението си в Пекин, където бяха редица авторитарни лидери.
В събота вицепремиерът заяви пред БНР,че не вижда основателна причина да подава оставка. Той добави, че е посетил Китай като партиен лидер и затова е сметнал, че не е нужно да съгласува пътуването си с премиера.
Шефът на парламента каза, че “парламентарните групи, които подкрепят правителството са показали нов стил и са седнали да разгледат “кои са проблемите и по кои въпроси може да намерят общ език”.
"Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората.
По думите ѝ безводието и европейското бъдеще на страната ще бъдат сред основните теми за управляващите. Киселова добави, че има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по закона за публичните финанси и бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен навреме.
Подобно на другите политически фигури и председателят на парламента коментира случая с побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров.
"Ако се върнем назад, имаше доста случаи, в които полицаи изпълняваха служебния си дълг и платиха със здравето или с живота си, така, че нека първо да уважаваме всеки, който изпълнява служебния си дълг, и на второ място - нека да сме доста по-толерантни”, каза Киселова.
Свинята Пиги пак е прекалила с алкохола.
И тази недодялана и обременена с куп руски зависимости комунистическа стрина е положила обширното си седалище на стола на Захарий Стоянов и Стефан Стамболов?! Срам!
Ама то пак стана обърквация, нали Насо Фртюрника( цитирам Нидялко Недодялков) е бил по партийно-комунистическа линия и със спестяванията си от пържени картофи! А червеният хипопотам си повтаря за важната държавна мисия! Иначе от снимката е похвално,че Киселовная е напълно солидарност с безводните , героични плевенчани.Главата й не е виждала вода и сапун от Петровден.....Да се надяваме, че Роската ще я покани на откриването на семейния хотел с фасаден водопад, под който ще изплакне тлъстото си туловище.
мчи, и другара Жифкоф сам беше начело и на партиа и на држава, бе. и по светъ и нас беше и по пъртийнъ и по државна линиа. едно лице - един възглед, кво. и член Едно у Кунституциътъ си имъше затова. ми, за по да е лесно от нъселението да съ разбиръ кво лицето искъ, бе! и сега - глей да видиш - секи фанал да съ сещъ да искъ у сичкити си лица да е едно лице - и Флинстонъ, и неолитнити му другаре, и даже свежиъ Кислец от НС. най секаш спешно съ изучиа, бе! ми, гледът Мбаце, гледът Фалицки - да сколасът кат тех си искът. ма, от кой да гледат друг? и секаш сички заедно забраиа, дека те такъф режим по закон е престъпен. мчи, вече не ли, ъ!?
Само да припомня, че първата изява на другарката Киселово вече като председател на НС бе лекция, организирана от русофилиттиците от АБВ на Румен Петков. А този шопар За иров и цялата сган, с която е пътувал до Китай, със сигурност са били изцяло на китайски разноски, ама някак неудобно е да си го признаят. Така че цялата работа е на принципа пито - платено и няма нищо общо с традиционно добрите отношения. Кой знае какво са обещавали, ама то със сигурност не е за пред хора.
Не мешайте нещата! Може да не одобрявате император Си, но иде реч за междудържавни отношения. Какъв би бил смисълът да се игнорира поканата? Пак добре, че не цъфна георг. Ама той пък ястреб. Пардон!
Киселова за пореден път доказва, че е полезен идиот! За разлика от нея примерно Костадинов го прави за пари/рубли, а не защото вярва в нещата които проповядва. Следващите месеци икономическата ситуация в Русия ще става все по-лоша и по-лоша. Това вероятно няма да доведе до свалянето на Путин, но поне на полезните идиоти като нея ще им просветне, че в руската пропаганда в която заблудено са повярвали няма логика.
И Киселова е от червените боклуци. ;)
Комунистка на комунист око не вади