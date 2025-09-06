Киселова защити Зафиров след посещението му в Китай

Председателят на парламента Наталия Киселова защити вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров, който беше остро критикуван заради посещението си на военния парад в Китай редом с световни лидери като Владимир Путин и Ким Чен-ун.

"България е първата държава, която е признала Китайската народна република. Традиционно добрите отношения между нашите две страни продължават до днес и в този смисъл да бъде поканена българска делегация е уважение към България. Не виждам нищо укоримо. Критикуват тези, които не са поканени", каза Киселова пред журналисти във Велико Търново.

Според нея този тип говорене показва, че тези, които критикуват посещението, “не са разбрали, че в международните отношения вече има други играчи". Киселова е депутат от гражданската квота на БСП.

От ПП-ДБ поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай и най-вече заради това, че не е уведомил правителството за посещението си в Пекин, където бяха редица авторитарни лидери.

В събота вицепремиерът заяви пред БНР,че не вижда основателна причина да подава оставка. Той добави, че е посетил Китай като партиен лидер и затова е сметнал, че не е нужно да съгласува пътуването си с премиера.

Шефът на парламента каза, че “парламентарните групи, които подкрепят правителството са показали нов стил и са седнали да разгледат “кои са проблемите и по кои въпроси може да намерят общ език”.

"Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората.

По думите ѝ безводието и европейското бъдеще на страната ще бъдат сред основните теми за управляващите. Киселова добави, че има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по закона за публичните финанси и бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен навреме.

Подобно на другите политически фигури и председателят на парламента коментира случая с побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров.

"Ако се върнем назад, имаше доста случаи, в които полицаи изпълняваха служебния си дълг и платиха със здравето или с живота си, така, че нека първо да уважаваме всеки, който изпълнява служебния си дълг, и на второ място - нека да сме доста по-толерантни”, каза Киселова.