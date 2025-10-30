Китай е доставил милиони двигатели за руските военни дронове

Китайските власти многократно са заявявали, че страната не доставя оръжия на Русия. Те обаче не ограничават износа на продукти с двойна употреба, които биха могли да бъдат използвани в производството на оръжия. По-конкретно, руски военни компании внасят милиони двигатели и други компоненти за дронове, които след това се използват срещу украински войници и градове. Това се посочва в непубликувани доклади, изготвени за Държавния департамент на САЩ и европейските правителства.

През 2024 г. Русия е закупила над 3,3 милиона двигатели от китайската компания Shenzhen Kiosk Electronic, се казва в един от тези доклади, изготвен от киевския Център за отбранителни реформи, чиито служители преди това са работили в украинските служби за сигурност и Министерството на отбраната. Wall Street Journal е прегледал документите, които са съставени въз основа на митнически данни, корпоративни отчети и класифицирана военна и разузнавателна информация. Въпреки че споменатите двигатели могат да се използват и в перални машини, помпи и електрически скутери, крайният им получател е московската компания "Рустакт".

Компанията, регистрирана на 22 февруари 2022 г., произвежда FPV дронове. През 2023 г. приходите на Rustakt надхвърлиха 1 милиард рубли, което е увеличение с повече от 12 пъти в сравнение с предходната година. През декември 2024 г. ЕС добави компанията към списъка си със санкции за подпомагане на руските военни, но тя продължи да купува необходимите и стоки от Китай. От юли 2023 г. до февруари 2025 г. "Рустакт" е закупила стоки на стойност близо 294 милиона долара, включително електродвигатели на стойност над 83 милиона долара.

"Мащабът и структурата на [вносните] доставки показват, че "Рустакт" е не само производител, но и логистичен център" за други руски производители на дронове, се посочва в доклада. WSJ отбелязва, че в докладите има десетки подобни примери. Те посочват, наред с други неща, че Китай се е превърнал в "основен външен доставчик... на критични компоненти като двигатели и навигационни системи" за дронове клас Shahed. Русия използва тези дронове, за да бомбардира украински градове. Благодарение на бързото разширяване на производството на дронове за атака с голям обсег от лятото насам, тя многократно е изстрелвала по над 500 безпилотни летателни апарата на нощ.

В нощта на 30 октомври, например, са изстреляни 653 безпилотни летателни апарата от различни типове, съобщи командването на украинските ВВС.

През февруари 2024 г. САЩ наложиха санкции срещу няколко организации, свързани със завод за производство на дронове в Специалната икономическа зона (СИЗ) Алабуга. Въпреки това, между юни и август същата година друга китайска компания е доставила над 685 500 части за двигатели на компанията "Дрейк", която доставя компоненти за безпилотни летателни апарати на завода. През декември 2024 г. ЕС добави "Дрейк" към списъка си със санкции.

Още едно дружество с име на пират, "Морган", доставя китайски продукти на Алабуга. Тази компания не е обект на санкции. От 2024 г. насам тя е внесла части на стойност близо 5 милиона долара, включително 7800 литиево-полимерни батерии, "посочени в документите като продукти за специални военни операции", се казва в доклада.

Доналд Тръмп заяви в четвъртък след среща със Си Цзинпин, че се е съгласил да работи с него за прекратяване на войната в Украйна. Според американския президент, той е говорил подробно за Украйна с китайския президент, който уж се съгласил да помогне. "Ще работим заедно по Украйна", каза Тръмп.