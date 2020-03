Китай и Южна Корея контролират епидемията, но има повторен бум на други места в Азия

Континентален Китай и Южна Корея на този етап са овладели епидемията от коронавируса и регистрират само по няколко десетки нови случаи дневно.

Повторният ръст на заболелите на други места като Хонконг и Сингапур обаче показва, че отхлабването на мерките може да доведе до отрицателни последствия.

В Китай новите случай са "внесени"

Нови 39 случая на зараза с коронавируса са регистрирани на територията на континентален Китай, като всички са при пациенти, пристигнали от чужбина, съобщиха световните агенции.

Вчера са регистрирани и девет смъртни случая. Всички те са се в град Ухан, където започна епидемията. В града обаче за пети пореден ден няма нито един случай на предаване на болестта.

В Пекин, Шанхай и Гуанчжоу се въвеждат нови мерки за откриване на пристигащи от чужбина пациенти.

Пекин ще отклонява всички пристигащи международни полети към други летища, където пътниците да бъдат преглеждани за вируса.

В Шанхай и Гуанчжоу пътниците ще бъдат подлагани на тестове, дори да не идват от тежко засегнати от вируса страни.

Рекордно нисък брой заразени в Южна Корея

Южна Корея съобщи за нови 64 заразени от коронавируса, което е най-малкото увеличение от близо месец, предаде ДПА.

Общо броят на заразените в страната достигна 8961.

За предишния ден са регистрирани седем смъртни случая, с което броят на жертвите на епидемията достигна 111. Повечето от починалите вчера са били възрастни хора, които са страдали и от други заболявания, показват официалните данни.

47 от новозаразените са пристигнали от чужбина, с 13 повече от предишния ден, съобщава южнокорейската агенция Йонхап. Тя добавя, че правителството въвежда задължителна двуседмична карантина за пристигащите от Европа, независимо дали показват симптоми на Ковид-19.

Новите данни показват връщане към тенденцията на намаляване на броя на случаите, отбелязва ДПА.

Южнокорейското правителство публикува днес и нови карантинни правила за държавните служители, служителите на обществени организации и военнослужещите.

Според специалния режим, който ще продължи до 5 април, се ограничават личните контакти между служителите, провеждането на съвещания и командировките зад граница, отбелязва ТАСС.

На държавните служители се препоръчва да преминат към гъвкаво работно време и дистанционна работа.

Повторен бум

Тенденция на повторен бум обаче се наблюдава на други места в Азия, след като рестриктивните мерки са били отслабени.

Само допреди седмица, Хонконг беше образец за справяне с разпространението на коронавирусната инфекция, след като имаше относително малко случаи, въпреки че една от страните на фронтовата линия на епидемията с месеци, отбелязва СиЕнЕн.

BREAKING: Hong Kong bans all non-residents from entering the city as the number of confirmed coronavirus almost doubled the past week | via @CNN pic.twitter.com/6TUvZJrAvY