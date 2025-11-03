Китайски рафинерии отказаха почти половината от доставките на руски петрол

Китайските петролни рафинерии ограничават вноса си на руски петрол поради санкциите на администрацията на Тръмп, които са насочени към Роснефт и Лукойл.

Както съобщава Bloomberg, позовавайки се на търговци, държавните Sinopec и PetroChina вече са отменили няколко покупки на суров петрол от Русия и продължават да го правят. Към тях са се присъединири и по-малки частни рафинерии, опасявайки се от санкции, както вече се случи с Shandong Yulong Petrochemical, която е в черния списък на Обединеното кралство и ЕС.

"Стачката на купувачите" е засегнала почти 45% от руския износ на петрол за Китай, по оценки на Rystad Energy. Далекоизточният суров петрол ESPO е бойкотиран, което е довело до спад на цената му: петролните компании го предлагат с отстъпка от 0,50 долара за барел спрямо Brent, въпреки че са поискали премия от 1 долар съвсем наскоро, в началото на октомври.

Поради американските санкции, засягащи две от най-големите руски петролни компании, няколко индийски рафинерии, включително Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries, спряха покупките на руски суров петрол. След кратка пауза обаме най-голямата рафинерия в страната, Indian Oil, възобнови вноса на суров петрол Urals от компании, които не са обект на санкции.

След това руските петролни компании се сблъскаха с проблеми на турския пазар. Най-голямата рафинерия в страната, STAR, която използваше почти изключително руски суров петрол, започна да закупува партиди от Ирак и Казахстан за доставка през декември. Друга голяма турска рафинерия, Tupras, реши напълно да спре използването на руски суров петрол в един от своите заводи, за да запази възможността си да продава гориво в ЕС.

Китай, Индия и Турция купуват заедно почти целия износ на суров петрол от Русия. Морските доставки до Китай тази година се задържаха на около 1-1,5 милиона барела на ден, до Индия - на 1,2-1,8 милиона барела на ден, а до Турция - на около 300 000 барела. Сирия остава четвъртият по големина купувач, но доставките там са незначителни - 35 000 барела на ден, пише Bloomberg.