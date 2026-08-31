Клиентите днес купуват технологии, не просто автомобил

- Днес решението за автомобила не е свързано само с цената му, а с разходите, технологиите и обслужването.
- Зеленият преход не е само регулаторно изискване, а възможност за технологично развитие на автомобилния бизнес.
- Промените в автомобилната индустрия и конкуренцията са големи, но те ни правят по-добри и дават повече възможности за избор.
Това са част от акцентите в интервюто на Mediapool с Людмила Димитрова, бранд директор в PEUGEOT България. С нея разговаряме за, силната конкуренция, екологичните регулации, отношението на потребителите към опазването на околната среда и отражението на технологиите върху автомобилния пазар у нас.
Людмила Димитрова, бранд директор в PEUGEOT България, сн. PEUGEOT България
Какви са днес позициите на PEUGEOT на българския пазар?
Марката от години има висока разпознаваемост и стабилно присъствие в България и към нея традиционно проявяват интерес както частните клиенти, така и корпоративният сектор. Това е съвсем логично, защото Peugeot съвместява силна емоционална идентичност и високо потребителско изживяване, а зад тях стоят ключови предимства като дизайна и технологиите на марката, комфорта, прецизността, нивото на безопасност...
За нас доверието и лоялността на клиентите са най-важни, а не само пазарния дял. Именно затова инвестираме в продукти, технологии и следпродажбено обслужване. Стремим се да предложим цялостна услуга, която да отговори на изискванията на потребителите. В резултат имаме една от най-развитите мрежи в България с 19 търговско-сервизни центъра.
По-капризни ли са днес купувачите на автомобили?
Днес клиентите са много по-осведомени. Имат възможност да получат цялата информация за автомобила доста преди да посетят шоурум и да тестват избрания модел. Освен цената, те взимат предвид общата стойност на притежанието – разходите за експлоатация, както и безопасността, технологиите, гаранцията и свързаността. Все повече от клиентите очакват автомобилът да бъде дигитално продължение на всекидневието им и да получат комплексна услуга за мобилност.
НОВИЯТ PEUGEOT E-308 (изображението е създадено с помощта на AI)
Как зеленият преход промени автомобилната индустрия?
Зеленият преход не е само регулаторно изискване, а възможност за технологично
развитие. За производителите това означава сериозни инвестиции в нови платформи, батерии, софтуер и производство. За клиентите – повече избор и по-ефективни автомобили. Този преход предоставя и възможност за оптимизиране на разходите на бизнеса. Независимо обаче дали клиентът предпочита електрическо, хибридно или конвенционално задвижване, той ще получи еднакво високо ниво на дизайн, комфорт, безопасност и технологии.
В България се виждат все повече електромобили, но как може да се ускори допълнително навлизането на по-екологичните возила?
Интересът към този тип превозни средства определено се увеличава - ръстът за първото полугодие на 2026 г. е над 100% в сравнение с 2025 г. За 6 месеца в България са реализирани 2683 електромобила. Особено впечатляващ е ръстът при електрическите лекотоварни автомобили, където продажбите за периода са почти 4 пъти повече спрямо миналата година.
Все пак пазарът е все още в преходен етап. Развитието му зависи от инфраструктурата за зареждане, стимулите и информираността на потребителите. Необходими са инвестиции в зарядната инфраструктура, предвидима регулаторна среда и политики, които насърчават обновяването на автомобилния парк. Ето защо различните технологии – електрически, хибридни, plug-in хибридни и високоефективни бензинови двигатели – засега ще продължат да съществуват паралелно.
НОВИЯТ PEUGEOT Е-408 (изображението е създадено с помощта на AI)
Кои технологии ще бъдат най-важни през следващите години?
Автомобилите стават все по-софтуерно ориентирани. Свързаността, дистанционните
актуализации, интелигентните системи за подпомагане на водача и интеграцията с
мобилните устройства вече не са екстри, а очакван стандарт. Много от функциите на съвременния автомобил вече могат да бъдат управлявани от смарт телефона на потребителя. Решаващ фактор за разрастването на електромобилността ще бъде развитието на батериите и оптимизацията както на пробега, така и на зареждането.
Фактор ли е конкуренцията на новите китайски производители?
Конкуренцията винаги е стимул за развитие – китайските производители внесоха динамика в автомобилната индустрия с атрактивни технологии и предложения. От своя страна европейските производители са силни с десетилетията си инженерна експертиза, високите си стандарти за безопасност и добре изградените си сервизни мрежи. Peugeot в частност разполага с правилната комбинация от традиции, новаторство и продуктова гама, която се развива съобразно очакванията на клиентите, така че сме уверени в бъдещия си успех. А от всичко печели най-вече потребителят, защото производителите инвестират повече в иновации.
Какви са прогнозите ви за развитието на автомобилния пазар през следващите
години?
Пазарът ще става все по-технологичен. Ще виждаме по-голям дял на електрифицираните модели, но и по-взискателни клиенти. Успешни ще бъдат марките, които предлагат не просто автомобил, а цялостно потребителско преживяване. Очакваме следващите години да бъдат период на постепенно, а не рязко развитие на електромобилността в България. Ние планираме да сме сред марките, които правят този преход по-пълноценен и желан от българския потребител.
PEUGEOT E-3008 (изображението е създадено с помощта на AI)
Разпознавате ли се като такава марка автомобил?
Още преди години Peugeot започна усилена еликтрификация на продуктовата си гама и днес клиентите могат да избират измежду различни варианти на задвижване. Подходът на марката е в процеса на преход към електрическа мобилност да запази традиционните си предимства – отличителния дизайн, иновативните технологии и удоволствието от шофирането. Наша цел е автомобилите да бъдат не само функционални и качествени, но и да предоставят максимум комфорт при всяко пътуване.
Какво е вашето послание към българските клиенти?
Промените в автомобилната индустрия са големи, но те дават повече възможности за
избор. Peugeot се стреми да предложи решения, които са модерни, надеждни и отговарят на различните потребности на клиентите, независимо на какъв етап от прехода към електрическа мобилност се намират.
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