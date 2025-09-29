 Прескочи към основното съдържание
Ключова победа на проевропейската партия на изборите в Молдова

6 коментара
Мая Санду, сн. ЕПА/БГНЕС
Проевропейската Партия на действието и солидарността спечели изборите в Молдова и така ще продължи пътя на страната към Европейския съюз.
 
Формацията, основана от президента Мая Санду, получава 50.03% при 99.5% преброени гласове.
 
Това означава, че партията ще има мнозинство в 101-местния парламент и ще може да формира управление за сметка на проруските формации.
 
На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, с малко над 24% подкрепа.
 
Трети е блокът "Алтернатива" с 8 на сто. В молдовския парламент влизат още две формации – "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи“, съобщи БНР.
 
Избирателната комисия в Молдова спря миналата седмица участието на две проруски формации заради подозрения за нелегално финансиране, а  Москва обвини Кишинев, че подклажда русофобска истерия.
 
Избирателната активност достигна около 52% от регистрираните гласоподаватели или над 1.6 милиона души. Повече от 243 000 гласа са подадени от молдовската диаспора.
 
Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.
 
 

Молдова Мая Санду
Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

6 коментара

  1. F16
    #6

    Опозиционните партии събират 45.5 % от вота, а Санду 43.4%, но тук съобщават за 50.09%.

  2. Велика България!
    #5

    Мизата за продаден глас от кремъъските маймуни беше стигнала до 500 евро. Но глобата за продаден глас е 1500 евро. Време е и у нас да отрежат на Ганьо мераците да се продава

  3. БГаньо
    #4
    Отговор на коментар #2

    Ние за 52% активност можем само да мечтаем.

  4. Един препатил
    #3
    Отговор на коментар #1

    “Патриот е - душа дава за наука, за свобода; но не свойта душа, братя, а душата на народа! И секиму добро струва, само, знайте, за парата, като човек - що да прави? продава си и душата.”

  5. nsnikolov77
    #2

    Същите балуши са като нас, на този зор да гласуват само половината е показателно що за спрели са и там.

  6. o.petti
    #1

    О, и там проруските се наричат "патриоти". Що ли да предадеш ближния си и земите си го смятат за патриотично нещо?

