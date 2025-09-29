Ключова победа на проевропейската партия на изборите в Молдова

Проевропейската Партия на действието и солидарността спечели изборите в Молдова и така ще продължи пътя на страната към Европейския съюз.
Формацията, основана от президента Мая Санду, получава 50.03% при 99.5% преброени гласове.
Това означава, че партията ще има мнозинство в 101-местния парламент и ще може да формира управление за сметка на проруските формации.
На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, с малко над 24% подкрепа.
Трети е блокът "Алтернатива" с 8 на сто. В молдовския парламент влизат още две формации – "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи“, съобщи БНР.
Избирателната комисия в Молдова спря миналата седмица участието на две проруски формации заради подозрения за нелегално финансиране, а Москва обвини Кишинев, че подклажда русофобска истерия.
Избирателната активност достигна около 52% от регистрираните гласоподаватели или над 1.6 милиона души. Повече от 243 000 гласа са подадени от молдовската диаспора.
Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
