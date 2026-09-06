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Ключови избори в германската провинция Саксония-Анхалт. Ще влезе ли крайната десница във властта?

1 коментар
Събитие на "Алтернатива за Германия", сн. ЕПА/БГНЕС
Ключови избори се провеждат в германската провинция Саксония - Анхалт. На вота днес крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" може да спечели резултат, който да ѝ позволи да участва в управлението на провинциално ниво за първи път.
 
Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща "да си върне страната обратно" още в първия ден на управление.
 
Докато крайнодясната "Алтернатива за Германия" закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки, между 15 000 и 20 000 души са се събрали на "фестивала за демокрация" на площада пред катедралата.
 
"Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е "Алтернатива за Германия", гласеше послание на граждански алианс, прожектирано върху върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург
 
Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайнодясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт.
 
Само ден преди вота за парламент там "Алтернатива за Германия" достигна рекордните 41 процента според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8 процента.

Ключови думи

Алтернатива за Германия Саксония Анхалт
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1 коментар

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  1. Антон
    #1

    В ГДР веднъж изпържен "мозък пане по руски", си остава завинаги "пържен мозък пане по руски"... Дори и пането да е с пикантната гарнитура от - еднополов брак(!?) между Вайдел и тъмнокожа(!?) емигрантка(!?) от Шри Ланка, които дори не живеят в Германия... В житейски план нямам никакъв проблем с това, но е интересна налудничавостта на "борците за християнско семейство" в Германия и у нас...

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