Кметът иска "Топлофикация София" да се даде на концесия

По моя инициатива създадохме работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Това информира кметът на столицата Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. Повод за позицията на кмета е предстоящото спиране на топлоподаването в квартал "Дружба - 2" за почти три месеца.

По думите на Терзиев целта на работната група е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да разгледат различни варианти за неговото управление - включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит.

Според кмета хиляди семейства в "Дружба" - 2 са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.

Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците - каква е историята на дружество с над два милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга, допълва кметът.

Днес Терзиев е изпратил и официално искане до "Топлофикация" за подробен график на ремонтите, за да може да се гарантира топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартала.

Основните задачи пред следващото ръководство на "Топлофикация София" са ясни, а моята отговорност като кмет е да има прозрачен избор на оператор, който възможно най-добре да отговори на тези изисквания, посочва Терзиев.

Той очертава следните изисквания: да бъдат направени инвестиции за обновяване на остарялата мрежа и изграждане на нови ко-генерационни мощности, да се гарантират социално поносими цени за хората, да се преструктурират дълговете към държавата и "Топлофикация" да се превърне в дружество, което не е бреме, а носи приходи за общината.

Като добър пример за успешно управление на общинските активи кметът посочва "Софийска вода". През последните години загубите на вода там намаляха значително, което означава и по-малко източване на язовир "Искър", въпреки нарасналото потребление в града, подчертава той.

За мен е приоритет като община да защитим интереса на гражданите и да гарантираме, че те ще получават качествена и надеждна услуга на поносими цени. Надявам се и на подкрепа от страна на Общинския съвет за предстоящото предложение да преминем към задълбочен анализ и последваща концесия на дружеството, допълва кметът.

Всъщност идеята за привличане на външен инвеститор през концесия не е нова. В предишен мандат на общинския съвет беше правен външен анализ на "Топлофикация София” и бяха предложени варианти за инвестиции в когенерации, които да се осигурят от инвеститор, който срещу това да управлява дружеството. Дори беше взето решение да се възложи на ръководството на "Топлофикация” да подготви процедура за избор на външен мениджмънт.

Ръководството на дружеството обаче заяви преди месеци, че този анализ не може да се използва и решението на общинския съвет да се изпълни, тъй като са правени, когато имаше намерения на площадката на ТЕЦ "София” да се прави инсталация за топлоенергия от боклуци. Този проект за инсинератор се провали, а това променяло нещата и дългогодишната процедура трябвало да започне отначало, или да се актуализира.

Днес омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден след решението на "Топлофикация София" да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба 2".