Кметът на Дупница е осъден заради заплаха срещу полицай

Кметът на Дупница Първан Дангов е осъден на три месеца условно, съобщи прокуратурата. Той е признат за виновен за отправена заплаха срещу шефа на местната полиция. Съдебното решение не е окончателно и може да се обжалва.
Повод за заплахата е писмо от МВР до общината, става ясно от съобщението. С него била поискана документация заради водена от полицията проверка. Според разследващите кметът се обадил на полицая и му заявил:
"Щом искаш война – ще я получиш. Ще те съсипя – теб и твоите близки".
Заканата предзивикала основателен страх, твърди прокуратурата. В следващите дни здравословното състояние на полицая се влошило и му се наложило да търси медицинска помощ.
Кметът на общината е отговорен за всичко , което се случва в нея. МВР н-кът е трябвало да отиде и да му обясни за какво става дума. Сега при нас е всичко наопаки. Шефовете на МВР се опитват да са началници на Кметовете, което е абсолютна глупост.
Във феодалните райони е така, кмета коли и беси, полицаят с право е бил под стрес.
Много чувствителни тези милиционери.