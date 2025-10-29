Кметът на Дупница е осъден заради заплаха срещу полицай

Кметът на Дупница Първан Дангов е осъден на три месеца условно, съобщи прокуратурата. Той е признат за виновен за отправена заплаха срещу шефа на местната полиция. Съдебното решение не е окончателно и може да се обжалва.

Повод за заплахата е писмо от МВР до общината, става ясно от съобщението. С него била поискана документация заради водена от полицията проверка. Според разследващите кметът се обадил на полицая и му заявил:

"Щом искаш война – ще я получиш. Ще те съсипя – теб и твоите близки".

Заканата предзивикала основателен страх, твърди прокуратурата. В следващите дни здравословното състояние на полицая се влошило и му се наложило да търси медицинска помощ.