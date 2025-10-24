Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин

Кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на празника Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Деня на народните будители. Това съобщи пресцентърът на община Елин Пелин.
Празникът Хелоуин се празнува от западните християни на 31 октомври. Той е езически, като началото му е поставено от древните келти. Според вярванията в нощта срещу новата година, починалите през изминалата навестяват света на живите в търсене на живи тела, в които да се вселят. В по-късните вариации в обичая се включват предимно деца, които носят "страшни" костюми на вещици и караконджули или пък се маскират в приключенски и екстравагантни облекла. Обикалят домовете на хората с тиквени фенери и питат за "лакомство или пакост", като обикновено получават бонбони и сладки.
Празникът "Хелоун" винаги се отбелязва Ден преди Вси светии в католицизма. Той е обявен на 1 ноември от папа Григорий IV през 835 година, в опит да замени съществуващия езически ритуал.
В същото време на 1 ноември в България се отбелязва Денят на народните будители и по традиция той се чества в Елин Пелин с особена тържественост - молебен и факелно шествие. В него се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.
"Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи", коментира кметът Ивайло Симеонов. На последните местни избори през 2023 г. той беше издигнат от ВМРО-БНД и "Има такъв народ".
Тази година на 1 ноември в Елин Пелин над 1000 факли ще осветят пътя на шествието, превръщайки града в пламтящ символ на памет, знание и духовност, посочва кметът. Тържественият молебен шще започне в 17:30 часа на централния площад "Независимост" в Елин Пелин.
