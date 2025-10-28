Кметът на "Изгрев" се оплака, че е заплашван от министър Бачев (обновена)

Скандалът около министъра на културата Мариан Бачев заради близостта му с обвиняемия за насилие актьор Росен Белов се разраства. Във вторник районният кмет на "Изгрев" Делян Георгиев обяви, че Бачев се опитва да го заплашва със съд заради започналата проверка на театралната школа на министъра.

В неделя Георгиев съобщи, че започва проверка на театралната работилница "Аркадия Фюжън Арт“ заради актьора Росен Белов, който е сред четиримата обвинени за задържането в плен на 20-годишен младеж. Белов от седем години е преподавател в школата на Бачев, която от февруари насам се управлява от съпругата на министъра.

"Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия", написа Георгиев във Facebook.

По думите му проверката на работата на школата, "подслонена в Народно читалище "Николай Хайтов - 1936", чиито преподавател бе забъркан в публичен мега гей скандал, ще продължи до края".

"За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет, а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам", пише още Георгиев.

Той заяви, че като районен кмет няма да позволи на общината да си "затвори очите“ за "действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната.“

"Интересно е как министърът, който “няма нищо общо” (в разрез с данните от Търговския регистър) с фондацията, обучавала около 40 деца от район “Изгрев” на актьорско майсторство, се чувства засегнат от моята публична изява, че поради натрупаното обществено напрежение заради бруталния скандал с един от работещите в нея - Росен Белов, изнесен в медиите и свързан по техни данни с принуда, сексуално насилие, содомия и дрога, както и идентични данни от държавното обвинение, общината ще направи проверка на дейността ѝ в читалището и правните основания за помещаването ѝ там", отбелязва Георгиев.

Според него няма нищо лошо в проверките, ако "човек е сигурен, че всичко му е по закон".

В единствения си коментар по темата министър Бачев написа във Facebook, че е научил от социалните мрежи за проверката на театралната работилница и очаква "резултатите от проверката да бъдат изнесени публично".

"Администрацията си върши работата, според правомощията, които има и отговорността, поета пред хората. Ако има страх и притеснение, вината е на друго място. Няма да се огъна, няма да се уплаша и ще продължа да отстоявам интересите на хората, докато заемам длъжността кмет на район “Изгрев”, каквото и да ми струва това“, пояснява районният кмет на "Изгрев".

Той апелира премиера Росен Желязков да обърне внимание на казуса и да вземе мерки за решването му, "на фона и на позицията на Съюза на артистите в България по темата“.

"Доверието ни отдавна е свалено"

От Съюза на артистите в България (САБ) излязоха с позиция в понеделник вечер, в която остро критикуват Министерството на културата и посочват, че то реално се управлява не от министър Мариан Бачев, а от председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

"Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за "врагове" от страна на ръководството на Министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи. Действията на председателя на парламентарната група на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България", се казва в позицията, която е по повод скандала с актьора Росен Белов.

От САБ посочват, че се противопоставят на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот: "Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор".

Съюзът настоява органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм по случая.

"Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура. Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на Министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа", посочват от САБ.

"Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на председателя на парламентарната група на ИТН в дейността на Министерството на културата. Ще поискаме становище от Министерския съвет затова как продължава културата от днес нататък", пише още в позицията.

Родителите отново защитиха школата

В понеделник Бачев заяви, че родителите са били уведомени за ситуацията с Белов и са изразили подкрепата си за школата и не са били притеснени от ситуацията.

Във вторник родителите отново защитиха школата.

"Аз не мога да отрека всичко, което в качеството си на професионалист Росен Белов е направил за дъщеря ми - подкрепата, разбирането, актьорската игра, за която с много допринесе. Хората не сме само черно и бяло. Не сме само мрак и само светлина. И е редно да се научим на това. Защото в тая държава от „Осана“ до „Ръзпни го“ има само една крачка. И тук не става дума, че защитаваме поведението на някой, ако то е неадекватно в някаква ситуация. Но искаме да покажем на децата си, че има смисъл да имат глас. Че има смисъл да се борят за това, което им е важно", заяви майка на дете пред бТВ.

Според нея случващото се превръща в политическа борба. По думите на родителите досега те "не са имали никакви притеснения, никакви съмнения, никакви основания дори да се замислят дали средата е безопасна за децата“.

Пред бТВ районният кмет заяви, че е било важно да се уточни дали има нерагламентирани отношения с децата, но такива не е имало.

"Той никога не е бил сам с децата. Нямаме никакви оплаквания и жалби – от страна на читалището и родителите", каза Георгиев.

Заради събитията от проруската партия "Възраждане“ поискаха и оставката на министъра на културата, но засега няма индикации, че той ще я даде.