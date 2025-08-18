 Прескочи към основното съдържание
Кметът на Лондон e готов да се срещне с Тръмп въпреки обидите

8 коментара
Садик Хан,сн. ЕПА/БГНЕС
Кметът на Лондон Садик Хан изрази готовност да се срещне с Доналд Тръмп, въпреки че предупреди, че американският президент може "неволно да радикализира хората"и "не е сила на доброто".
 
Лейбъристкият политик отхвърли скорошните подигравателни забележки на президента на САЩ, отправени по време на посещение в Шотландия, където Тръмп нарече Хан "гаден човек", който "се справя ужасно с поста си като кмет", припомня БНР.
 
В разговор с комика Мат Форд по време на фестивала Fringe в Единбург, Садик Хан отвърна на удара с думите: "Някой, който има такива възгледи за чернокожите, за жените, за гейовете, за мюсюлманите, за мексиканците, ме смята за гаден". 
 
Хан допълни, че никога не е имало повече американци, кандидатстващи за британско гражданство и живеещи в Лондон. Кметът каза още, че се надява президентът да дойде в Лондон по време на държавното си посещение във Великобритания следващия месец, като подчерта, че "разнообразието" на британската столицата е "сила, а не слабост". 
 
Според Хан, вероятно Тръмп неволно, а не умишлено, радикализира хората с възгледи, които могат да ги накарат да правят опасни неща. Той обаче настоя, че би бил "повече от щастлив" да се срещне с президента Тръмп, казвайки, че ще се стреми да му покаже, че е "възможно да се гордееш, че си западняк и мюсюлманин, че е възможно да си британец, и да се гордееш, че си британец, макар и от пакистански произход, като спазващ закона гражданин".

