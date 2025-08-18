Кметът на Лондон e готов да се срещне с Тръмп въпреки обидите

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
И с най-масово име за мъжко новородено в последните години - Мохамед... добрата стара Англия е доста тежко положение.
На Доня при среща ще му се отразят не обяснения , а два яки шамара по пуешката му физиономия.
Точно това имах предвид... За гражданите на Лондон са животоспасяващи съветите на гражданЕтЕ на Овча могила...
Ха ха ха, едва след като дошли норманите, 60-70г. преди това!! А на последното преброяване 30% афро-азиати, чистокръвни британци, хранещи се на земята. И с кметове ингилизи през 1840-1900 има 4 пъти холера, в чистия град - ха ха ха. А сега фуражките не могат да страт даже една вилнееща муслимка. Да не говорим за онези бомби, дето ги зашеметиха.
Там и с референдумите са доста по-напред. Направиха за членството в ЕС, сега си носят последствията, но не е завинаги, защото може някой ден пак да направят и да влязат отново. Същата работа с Шотландия. Направиха референдум и засега остават в Кралството, но ще може в бъдеще пак да направят. Само при "референдумите" по путински следваща възможност няма и те се провеждат под мотото "Русия е тук завинаги!" Е как да гласуваш против?
Горките британци... Мъчно да му стане на човек, когато българята обсъждат Лондон... Град с един път и половина повече население от БГ-то и с първи избор на кмет през 1118 год... Как се оправят горките лондончани, че и Садик Хан бе преизбран за трети мандат...
Ти виж на какво дередже са Щатите, големия бял оранжав баща е на път да ги докара до гражданска война.
Едно от пакитата, управляващи обединеното мусулманско кралство.