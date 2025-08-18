 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Кметът на Лондон готов да се срещне с Тръмп въпреки обидите

2 коментара
Садик Хан,сн. ЕПА/БГНЕС
Кметът на Лондон Садик Хан изрази готовност да се срещне с Доналд Тръмп, въпреки че предупреди, че американският президент може "неволно да радикализира хората"и "не е сила на доброто".
 
Лейбъристкият политик отхвърли скорошните подигравателни забележки на президента на САЩ, отправени по време на посещение в Шотландия, където Тръмп нарече Хан "гаден човек", който "се справя ужасно с поста си като кмет", припомня БНР.
 
В разговор с комика Мат Форд по време на фестивала Fringe в Единбург, Садик Хан отвърна на удара с думите: "Някой, който има такива възгледи за чернокожите, за жените, за гейовете, за мюсюлманите, за мексиканците, ме смята за гаден". 
 
Хан допълни, че никога не е имало повече американци, кандидатстващи за британско гражданство и живеещи в Лондон. Кметът каза още, че се надява президентът да дойде в Лондон по време на държавното си посещение във Великобритания следващия месец, като подчерта, че "разнообразието" на британската столицата е "сила, а не слабост". 
 
Според Хан, вероятно Тръмп неволно, а не умишлено, радикализира хората с възгледи, които могат да ги накарат да правят опасни неща. Той обаче настоя, че би бил "повече от щастлив" да се срещне с президента Тръмп, казвайки, че ще се стреми да му покаже, че е "възможно да се гордееш, че си западняк и мюсюлманин, че е възможно да си британец, и да се гордееш, че си британец, макар и от пакистански произход, като спазващ закона гражданин".

Ключови думи

Тръмп Садик Хан обиди
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Разбиращ от политика
    #2
    Отговор на коментар #1

    Ти виж на какво дередже са Щатите, големия бял оранжав баща е на път да ги докара до гражданска война.

  2. balgarene45
    #1

    Едно от пакитата, управляващи обединеното мусулманско кралство.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни