Кметът на столичния район "Възраждане" напусна "Спаси София"

Кметът на столичния район "Възраждане" Станислав Илиев напуска "Спаси София". Това е третият районен кмет, който се разделя с формацията на Борис Бонев.
"Разделяме се по взаимно съгласие с добри чувства, просто имаме различни критерии за скоростта, с която трябва да се правят промените", каза пред БТА Бонев.
По думите му Илиев е казал, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат като районен кмет.
"Илиев иска да си довърши този мандат спокойно, без да бъде обект на политически заигравки в контекста на това, че със сигурност районните кметове на "Спаси София" са подложени на недостатъчно обективно отношение от страна на администрацията", каза Бонев и добави, че става въпрос за "саботиране, спиране и забавяне на проекти от страна на Столичната община".
Според него Илиев е преценил, че ако напусне "Спаси София" до края на мандата нещата в района ще се случват по-добре.
По думите на Бонев от доста време с Илиев били "в изстинали отношения". "Продължаваме да помагаме на район "Възраждане", защото ни е важен район", увери Борис Бонев.
В края на миналата година "Спаси София" напусна кметът на район "Илинден" Емил Бранчевски, а през февруари тази година същото направи и този на столичния район "Витоша" Зарко Клинков. И двамата останаха на постовете си като независими районни кметове.
Скоростта по решаването на проблемите засега е при " Ново начало " ...............друг е въпроса с калинките около Боко какъв ще е крайния ефект и стойностите !