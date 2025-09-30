Кметът на столичния район "Възраждане" напусна "Спаси София"

Кметът на столичния район "Възраждане" Станислав Илиев напуска "Спаси София". Това е третият районен кмет, който се разделя с формацията на Борис Бонев.

"Разделяме се по взаимно съгласие с добри чувства, просто имаме различни критерии за скоростта, с която трябва да се правят промените", каза пред БТА Бонев.

По думите му Илиев е казал, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат като районен кмет.

"Илиев иска да си довърши този мандат спокойно, без да бъде обект на политически заигравки в контекста на това, че със сигурност районните кметове на "Спаси София" са подложени на недостатъчно обективно отношение от страна на администрацията", каза Бонев и добави, че става въпрос за "саботиране, спиране и забавяне на проекти от страна на Столичната община".

Според него Илиев е преценил, че ако напусне "Спаси София" до края на мандата нещата в района ще се случват по-добре.

По думите на Бонев от доста време с Илиев били "в изстинали отношения". "Продължаваме да помагаме на район "Възраждане", защото ни е важен район", увери Борис Бонев.

В края на миналата година "Спаси София" напусна кметът на район "Илинден" Емил Бранчевски, а през февруари тази година същото направи и този на столичния район "Витоша" Зарко Клинков. И двамата останаха на постовете си като независими районни кметове.