Кметът Терзиев иска 9 млн. лв. за общинската фирмата, която да чисти постоянно "Люлин" и "Красно село"

Да бъдат отпуснати 9 млн. лева на общинската фирма "Софекострой" за купуването на техника за чистене, предлага кметът Васил Терзиев.

Парите трябва да дойдат от общинския бюджет под формата на заем и да се изпозват за конкретни бройки камиони за боклук, цистерни, машини за метене, събиране на малките кошчета за отпадъци, снегорини и цистерни.

За да бъдат дадени средставата, предложението на Терзиев трябва да бъде одобрено от Столичния общински съвет на заседанието му в четвъртък, 9 октомври.

На същото заседание трябва да се разглежда и предложение за заем от общината към "Софекострой" за 3 млн. лева, внесено от "Спаси София". Във вторник стана ясно, че то е базирано на предходно искане на дружеството за осигуряване на средства за техника за извършване на текущите задължения за почистването на "Красна поляна".

Камионите сега - малко и се чупят

От ръководството на дружеството обясниха, че имат 8 стари боклукчийски камиона. Един от тях не бил в движение и нямало как да се поправи. Останалите постоянно се чупели и ако във вторник работещата техника била 6 камиона, то в други дни можело броят да падне до 2 или 3.

Така техниката не стигала за качественото поддържане на чистота в "Красна поляна". Зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева добави, че често има недоволство от гражданите в този район от работата на общинската фирма.

Въпреки това предложение за отпускането на пари за техника идва чак сега, когато се видя, че общината има нужда от собствен капацитет за сметосъбиране и чистене.

За проблема с "Люлин" и "Красно село"

Спешното осигуряване на пари за техника на общинската фирма е свързано с дълготрайното решение за чистенето поне на "Люлин" и "Красно село". В двата района в момента има криза с боклука, след като от 5 октомври общината няма договор с частна фирма за обслужването им.

Старият - със "Зауба" на Румен Гайтански - Вълка изтече, а нов няма да бъде подписан, тъй като трябва да е на много високи цени. Те са предложени от единствения останал кандидат в поръчката за двата района - консорциум с участието на фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманитидис - Таки.

В момента "Люлин" и "Красно село" се чистят от предприятието, което оперира завода за боклука. Помагат и камиони, изпратени от няколко общини. Първоначално кризисното почистване трябваше да се възложи на общинската фирма "Софекострой", която извършва тази дейност в "Красна поляна". От общината първо обявиха, че дружеството отказало, а в последствие стана ясно, че не е точно така - кореспонденцията за уточняване на това какво трябва да се прави, се забавила.

Освен това "Софекострой" в момента не може да поеме изцяло "Люлин" и "Красно село" именно заради липса на достатъчно техника и хора. От общината обаче имат намерение да възложат на фирмата пряко поддържането на тази част от София, ако общинският съвет разреши отпускането на средства за нова техника.

В момента общината възлага чрез инхаус чистенето на"Красна поляна" с едногодишни договори. Не е ясно дали и при "Люлин" и "Красно село" срокът на контрактите със "Софекострой" ще е такъв или по-дълъг. Максималният е 30 месеца, обясняват от местната власт.

Вероятно поне част от машините за "Софекострой" ще са втора употреба, тъй като покупката на изцяло нови камиони означава да се чака поне половин година за доставката им. Общината няма толкова време. Кризата в "Люлин" и "Красно село" е налице, а през декември и януари в подобно положение може да се окажат и други столични райони.