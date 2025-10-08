Кметовете на бедстващите Несебър и Царево наградени с отличия "Кмет на годината"

Кметът на Несебър Николай Димитров е отличен с две награди - за "Градска среда" и за "Спорт и младежки политики" в традиционната годишна класация "Кмет на годината", организирана от сайта kmeta.bg.

Тазигодишното събитие съвпадна с катастрофалните наводнения в община Несебър, отнели живота на четирима души и нанесли щети за милиони. Министри, политически лидери, депутати, ексепрти, вкупом настояват да бъде понесена най-строга отговорност от лица и институции, допуснали застрояването на дерето и реката във вилно селище "Елените", където се случи трагедията.

Наградите на отличените кметове бяха връчени на 7 октомври в столичния хотел "Маринела", собственост на Ветко Арабаджиев, който е и собственик на "Елените".

Наградените кметове в 7-те категории "Кмет на годината" заедно с вицепрезидента Илияна Йотова Сн. Община Ямбол

Кметът Николай Димитров обаче не е успял да дойде и да си получи наградите, защото е трябвало да бъде на терен заради бедственото положение в община Несебър, обясни пред Mediapool издателят на kmeta.bg Боян Томов.

Така Николай Димитров е спасил от неудобна ситуация министъра на регионалното развитие Иван Иванов (БСП), който връчи наградите в категорията "Градска среда". По-рано същия ден самият Иванов беше планирал да представи резултатите от проверката за потопа в "Елените" точно в хотела на собственика на вилното селище Ветко Арабаджиев. Mediapool съобщи за насрочената му пресконференция в хотел "Маринела". Очевидно в министерството са се усетили за гафа и смениха мястото.

При връчването на наградите името на несебърския кмет въобще не е било споменато и в двете категории. Това е предизвикало недоумение и въпроси сред отличените кметове дали не са му отнети наградите, разказаха присъствали на церемонията пред Mediapool.

"Няма как да отнемем нагаради след онлайн гласуване. Името му беше пропуснато, защото Николай Димитров не присъстваше в залата, а предстои награждаването да бъде излъчено по БНТ", обясни Боян Томов.

Забележително е, че другият отличен кмет освен несебърския, е кметът на Царево Марин Киров. Тази община също пострада сериозно при сегашните наводнения, които за местните са като повтарящ се кошмар след потопа през 2023 г., когато там загинаха четрима, а инфраструктурата беше разрушена.

За разлика от колегата си от Несебър, Киров получи лично двете награди. Едната е за малка община в категория "Туризъм и култура", връчена му от Милен Христов - управител на "Електрохолд И Пи Си". Другото отличие е специалния приз за утвърждаване авторитета на професията на строителите. Той му беше връчен от председателя на Управителния съвет на строителната камара инж. Илиян Терзиев.

Големите награди

Кметовете на Ивайловград Диана Овчарова (малка община), на Тунджа Станчо Ставрев (средна община) и на Ямбол Валентин Ревански (голяма община) са носителите на големите призове "Кмет на годината" за 2025 година.

Кметът на Ямбол Валентин Ревански получи голямата награда "Кмет на годината" 2025 Сн. Община Ямбол

Те ги получиха от вицепрезидента Илияна Йотова, която е лицето на конкурса през последните години, както я определи Боян Томов. Името на Илияна Йотова вече се завъртя в публичното пространство като кандидат за президент на изборите догодина.

Изборът на носителите на наградите в 7 различни категории за "Кмет на годината" става чрез онлайн гласуване на електронна платформа. Всяка категория е разделена на три отделни нива според населението на общините.

За да се гарантира "автентичност и прозрачност" гласуването става единствено от IP адреси на територията на България и след регистрация чрез профил във Facebook, Google или чрез имейл след потвърждение.

Отсъстващите Варна и Елин Пелин

В класацията през 2025 г. са участвали "всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета Благомир Коцев, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване", обясни Боян Томов.