Кога и къде да помогнете с чистенето на "Люлин" и "Красно село"

Добровлци и самоорганизирали се жители на София продължават да помагат за събирането на отпадъците в изпадналите в криза райони „Люлин“ и „Красно село“. Заради множеството запитвания и интересът на гражданите общината прави доброволческа акция в петък, събота и неделя.

Определени са сборни пунктове, където в петък между 08:00 и 09:00 и между 14:00 и 15:00, както и през уикенда от 10:00 до 11:00, на гражданите ще се раздават ръкавици, чували и други материали за почистване.

В двата района ще има по два сборни пункта. В "Люлин" хората ще се събират на паркинга пред "Билла" на бул. "Царица Йоана" до автомивката, както и на пазара на "Люлин" на бул. "Панчо Владигеров" в зелената площ срещу фитнеса.

Гражданите от "Красно село" се събират на паркинга пред „Билла“ на ул. „Софийски герой“ до контейнерите за разделно събиране, както и на пазара „Красно село“ на ул. „Дечко Йорданов“ до спортната площадка зад бл. 185.

"Инициативата има за цел да осигури по-добра координация и подкрепа на общинските екипи, които от 5 октомври извършват засилени действия по извозване на отпадъците и поддържане на чистотата в засегнатите райони", заявяват от местната власт.

Всички доброволци ще преминават инструктаж за безопасност, който ще включва указания за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.

При информация за нарушения, гражданите могат да подават сигнали на телефони 0700 17 310, 02 9377 303, или чрез уеб страницата на контактния център на Столична община call.sofia.bg. Софиянци могат да се свържат с контактния център и при въпроси край организацията.

"Столична община изразява благодарност към всички граждани, които проявяват активност, отговорност и ангажираност към чистотата на града.Солидарността и сътрудничеството между институциите и обществото остават ключови за гарантиране на чиста, сигурна и добре управлявана столица", пишат от общината.

Кризисната ситуация с почистването на "Люлин" и "Красно село" продължава пет дни. До нея се стигна след като кметът Васил Терзиев отказа да приеме завишената и рекетьорска според него оферта на единствената останала в обществената поръчка фирма, свързана с Христофорос Аманатидис – Таки.

Междувременно договорът с досегашния чистач - "Зауба" с краен собственик Румен Гайтански-Вълка, приключи.

Така общината от дни се справя със собствени средства с кризата. На помощ идват и граждани и доброволчески организации, които се организират сами, за да извозват боклука от препълнените кофи за боклук до големите временни контейнери, разположени от общината. Доброволците дори успяха да съберат средства за закупуването на два камиона за събиране на отпадъци.

Още преди дни кметът Терзиев заяви, че е обнадежден от мобилизацията и активността на гражданите в кризисната ситуация. По думите му това е сблъсък на два свята - на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост" .