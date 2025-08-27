Кога ще са ваканциите на учениците през учебната 2025/2026 г.

Министерството на образованието и науката (МОН) утвърди графика за учебното време и ваканциите за новата 2025/2026 учебна година, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане.

Първите четири почивни дни за ученици и учители ще са от 31 октомври до 3 ноември, включително. Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари, включително, а на пролет учениците от 1. до 11. клас ще почиват от 4 до 13 април. Пролетната ваканция ще бъде малко по-кратка за бъдещите абитуриенти, като ще започне на 8 април.

Междусрочната ваканция ще бъде три дни - от 31 януари до 2 февруари. В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири последователни неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще са и дните на матурите. Предвижда се на 20 май да се проведе задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура.

По предложение на директорите, за да не се нарушава учебният процес за цяла седмица, неучебни ще са и дните на националните външни оценявания в 7. и 10. клас - 17 и 19 юни.

Това лято бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, според които ваканцията между първия и втория срок трябва да бъде или в началото, или в края на работна седмица – понеделник или петък. Идеята на просветното ведомство бе да се прекрати практиката междусрочната ваканция да бъде единичен ден в средата на седмицата, за да се осигури по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти.

В момента за обществено обсъждане са и изменения, които регламентират, че за да се нарича "ваканция" определен период в графика за учебното време, той следва да включва два или повече дни за отдих. Това не означава, че учениците ще бъдат лишени от почивка между сроковете или около 1 ноември, но в тези случаи дните ще бъдат обявявани като неучебни, а не като ваканция. В тази връзка са и новите текстове, според които краят на първия учебен срок следва да е денят, съвпадащ с последния работен ден на седмицата.