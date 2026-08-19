Когато една мина променя повече от пейзажа

Историята на "Ада тепе" не е само история за злато. Тя е за това как една голяма инвестиция може да промени малък град – заплатите, бизнеса, улиците, болницата, магазините и дори решението на хората дали да останат да живеят там.

"Преди трябваше внимателно да гледаш цените и да разпределяш разходите за месеци напред. Сега хората успяват да си плащат сметките и да живеят по-спокойно, без постоянно да гледат всеки етикет."

Думите са на жител на Крумовград. Зад това усещане стои една от най-видимите промени в града през последните години – хората разполагат с повече средства и това започва да личи в ежедневието.

Средната заплата в общината се е увеличила повече от три пъти между 2016 и 2024 г. Ако преди проекта възнагражденията в частния сектор в Крумовград са били с 15–25% под тези в Кърджали, днес картината е обърната – те вече са значително по-високи от тези в областния център.

Но може би по-интересно от статистиката е как тази промяна изглежда на терен. Един необичаен показател за промяната е броят на климатиците. Продажбите им в Крумовград се увеличават многократно през последните години – малък детайл, който всъщност казва много за покупателната способност и желанието на домакинствата да инвестират в по-добри условия за живот.

Променя се и търговската карта на града

Появяват се големите национални вериги, които преди не са виждали достатъчен пазар в Крумовград. За един малък град това е повече от нов магазин. Големите търговци следват потреблението – присъствието им е знак, че местният пазар е станал по-интересен и че в общината циркулират повече средства.

В основата на промяната е новият икономически двигател. Всичко започва с изграждането на мината от 2017 г., която през 2019 г. вече работи на пълен капацитет. Оттогава "Ада тепе" има огромно въздействие върху живота на общината. През последната изминала 2025 г. например дейността ѝ пряко и косвено подкрепя 947 работни места, тоест 82% от всички заети в частния сектор в общината. Ефектът не приключва на портала на рудника – доходите се пренасят към ресторанти, магазини, строителство, транспорт и услуги.

Работата на Ада тепе вече е спряла, но не и преспективите за развитие пред града

"Покупателната способност на хората се промени", казва местен жител. Това вероятно е най-краткото обяснение на случилото се.

Една от най-интересните части от историята на Крумовград са местните предприемачи. Чрез специалния фонд на ДПМ за микро, малки и средни предприятия са финансирани 89 бизнеса и са създадени 173 работни места. Подкрепата достига до земеделци, производители, услуги, медицински практики и преработка на местна продукция.

И още разлики

Един предприемач разказва как с тази помощ малък гатер се превръща в почти автоматизирано производство: "Ако не бяхме се възползвали от Фонда за подпомагане на микро, малък и среден бизнес, едва ли сами бихме предприели такава мащабна инвестиция."

Точно това е по-дългосрочният залог – рудникът да не остави след себе си икономика, зависима от една компания, а предприемачи, техника, знания и работни места, които могат да продължат самостоятелно.

Крумовград днес изглежда различно - буквално. Пътища, улици и тротоари са обновени, а отдалечени села получават по-добра връзка с града. През 2025 г. Крумовград е сред едва девет общини в България с отлична оценка за пътните настилки и сред само три с отлични тротоари.

Кубетата на църквата "Св. Иван Рилски" в Крумовград са позлатени с дарение от "ДПМ Крумовград" за 163 000 лв.

"Достъпът до селата беше най-големият проблем. Сега пътищата са асфалтирани, дори към най-отдалечените и обезлюдени места", разказва кмет на малко населено място.

След това добавя нещо далеч по-силно от оценката за състоянието на един път: "В парка вече постоянно има млади майки с колички. Хората се връщат, строят къщи и остават тук."

Промяната стига и до водоснабдяването. Значително намалява броят на хората без водоизточник, а инвестициите включват водопроводи, водоеми, канализационни участъци и друга ВиК инфраструктура.

Инвестиции отвъд икономическия ефект

Има инвестиции, които трудно се измерват само в икономически ефект. В Крумовград това е здравеопазването. Компанията подпомага местната болница, медицинския център, оборудването и възнагражденията на специалистите. В малка община, където недостигът на лекари е бил определян като един от най-сериозните проблеми, възможността лекарите да бъдат задържани на място има пряко отражение върху живота на всяко семейство.

Подобна е картината и при училищата. "След идването на ДПМ в града се наблюдават положителни промени както сред младите хора, така и в града като цяло", казва директор на местно училище. Според него подобрената инфраструктура и финансовите възможности на семействата помагат броят на учениците да остане стабилен.

И тук се появява най-трудният за обръщане проблем на малките български общини – изселването. След години на отлив на население Крумовград започва да отчита положителен механичен прираст. Една мина, разбира се, не може сама да обърне демографията. Но работата, по-високите доходи, инфраструктурата и по-добрите услуги могат да променят най-важното решение: Трябва ли да напуснеш, за да живееш добре?

А какво се случва след златото?

Този въпрос постепенно става все по-важен. Една от възможностите е туризмът. Подобрените пътища правят района по-достъпен, а археологическото наследство на Ада тепе дава на Крумовград актив, който не приключва с жизнения цикъл на рудника. Древният златодобив, природата на Източните Родопи и по-добрата инфраструктура създават предпоставки за развитие на културен и екотуризъм.

Именно тук ще бъде истинският тест за способността на местната общност да се възползва от силния тласък, получен от мината. Днес в Крумовград остават по-високи доходи, нови предприятия, обновени пътища, инвестиции във ВиК, училища и здравеопазване и местен бюджет с много по-големи възможности. Остават и над 18 млн. евро преки дарения на компанията в местната общност.

Но най-силното свидетелство вероятно отново идва не от счетоводните отчети, а от човек, който живее там.

"С помощта на ДПМ успяхме да съхраним родното си място."

Ако една инвестиция може да накара хората да кажат това за града си, ползата от нея трудно може да бъде измерена само в тонове руда и платени концесионни такси.