Когато пазарът на изкуство и ценности напусне колекционерската ниша

В Румъния пазарът на изкуство и колекционерски предмети вече е утвърдена индустрия с годишен оборот от над 20 млн. евро – ниво, което поставя северната ни съседка сред водещите в Централна и Източна Европа. Двигателят на този растеж е Artmark – аукционна къща, която през последните две десетилетия работи за изграждането на модел за прозрачни и достъпни търгове за изкуство и луксозни стоки.

През 2022 г. години “Артмарк” решава да пренесе този модел в България. С помощта на местни специалисти е създадена “Артмарк България”. Сред тях е Александра Мицева – заместник-управител на българския филиал и експерт с осемгодишен опит в аукционния сектор. "Винаги съм намирала тази работа за изключително интересна, защото тя свързва две различни вселени – изкуството и търговията. Ние сме медиатори – помагме на произведенията да достигнат до своя краен притежател, независимо дали е колекционер, любител или човек, който тепърва открива стойността на изкуството", казва Мицева. Тя уточнява, че “Артмарк България” е дъщерна на румънската компания майка, и въпреки че са в постоянен контакт и споделят добри практики с Букурещ, имат оперативна самостоятелност.

Александра Мицева има достатъчно опит в търговият ас изкуство, сн. Артмарк

За по-малко от две години “Artmark България” постига впечатляващи резултати - компанията организира десет публични аукциона с над хиляда участника, в които са продадени 1400 предмети на изкуството, бижута, редки вина и уиски, за сума над 3.2 млн. евро. Средният процент на продадени лотове е над 90%, което поставя българския филиал сред най-успешните нови клонове на групата. Това е безспорно доказателство, че у нас се оформя реален пазар на изкуство, в който авторите, колекционерите и търговците функционират по общи правила и с ясна пазарна логика.

Александра Мицева не е изненадана от този успех: "Традицията да се колекционира изкуство не е нова – още в началото на ХХ век българските интелектуалци и предприемачи са поддържали лични колекции. Да притежаваш картини, мебели, красиви предмети е било знак за култура и статут. С времето приоритетите се променят, но потребността от естетика и стойност остава". Мицева прави важното уточнение, че изкуството не е само за колекционери и именно това е една от целите на аукционната къща - да го направи достъпно за всички: “Много хора все още имат предубеждението, че търговете са нещо елитарно, но в този случай е точно обратното. Участието е безплатно и често произведенията се купуват на достъпни цени”.

Моделът: прозрачност, мащаб, разнообразие

През 2022 г. "Артмарк България" започва с едва двама души – Александра Мицева и управителят от Румъния Руксандра Думитру. Днес екипът се състои от шестима специалисти, разделени по ключови направления – от консигнация и продажби до графичен дизайн и клиентска комуникация.

Всеки може да открие своето изкуство дори и да не е "разбирач", сн. Артмарк

Офисът на аукционната къща се намира в реставрирана сграда от 1914 г. на ул. "Кузман Шапкарев" 1, в центъра на София. "Тя е била собственост на д-р Стефан Ватев и е една от малкото запазени сгради в стил сецесион в София. Проектирана е от Никола Лазаров – един от водещите архитекти на своето време, автор и на сградата на ПИБ до Народния театър и Българо-американската банка", разказва Мицева и допълва, че дълго време са търсили точно нея: "Щастливи сме, че успяхме да върнем сградата към първоначалния ѝ облик и отново да ѝ дадем културна функция. През 60-те и 70-те години тук е бил Съюзът на артистите, а в мазетата са се изработвали куклите за Кукления театър на ул. "Гурко". Пространството има дух – и това се усеща от всеки, който прекрачи прага".

Концепцията, която “Артмарк” прилага в България, вече се е доказала като работеща: търгове с отворен достъп, ясни критерии и дигитално участие на купувачи от различни държави. Цените се формират на база реално търсене, а резултатите също се публикуват — нещо рядко за локалния пазар.

"Началните цени се определят според пазарните стойности на съответния автор, за конкретния период и техника. За много от творците вече имаме ориентир на база на предишни търгове. Началните цени винаги са ниски – не защото стойността е ниска, а защото идеята е пазарът сам да я определи", обяснява Мицева. "Това стимулира реално наддаване, а не фиктивни стойности", допълва тя.

Автентичността на картините е доказана от специалисти, сн. Артмарк

На въпрос как се доказва автентичността на произведенията, Александра отговаря: "Работим с много експерти, изкуствоведи и реставратори – както от екипа ни, така и външни лица, които са специалисти по даден автор или период. Това е важно, защото при нас минават много произведения – различни, от различни епохи, и така се натрупва опит, какъвто в една музейна колекция трудно може да се придобие". Самата тя е учила изкуствознание и вече има солиден опит в галерии и аукционни къщи.

Мицева подчертава и важната роля на културните институции: "Засега те не участват активно като купувачи, но имат интерес към това, което предлагаме. Вярвам, че когато бюджетите им позволят, ще започнат да се включват по-активно. Ние сме в постоянна комуникация с Националната галерия и други регионални музеи в страната. Работим активно с галериите в Самоков и Пазарджик, които два пъти гостуваха при нас с изложби от своите фондове. За нас е важно тези произведения да излязат от депата и да бъдат видени от публика. Сътрудничим си и с частни партньори, с които организираме изложби и културни събития между аукционите. Това помага да привлечем нови и по-млади публики”.

Изтъргувано платно на Ярослав Вешин, сн. Артмарк

За условията на участие Мицева казва: "Да предложиш произведение за търг е напълно безплатно – няма такса за включване. Комисионната се удържа след продажбата и е между 16 и 20%, в зависимост от постигната цена. Има и 18% комисионна, която се плаща от купувача. Това е стандартна практика във всички аукционни къщи".

За две години "Артмарк България" провежда успешно 10 търга с продажби за над 3.2 млн. евро и среден успех от над 90% реализирани лотове. В първия си търг през 2023 г. Къщата предлага 102 произведения за 335 хил. евро. При пролетния аукцион на 2024 г. продажбите вече достигат 433 950 евро. Най-високите постигнати цени досега са 65 000 евро за творба на Ярослав Вешин, 60 000 евро за Жул Паскин и 37 500 евро за Бенчо Обрешков – рекордни суми за българския пазар на публични търгове.

Основните клиенти са български колекционери – както утвърдени, така и нови купувачи, които тепърва навлизат в света на инвестициите в изкуство. През последната година се увеличава и интересът от чуждестранни участници – особено от Румъния, Германия и САЩ, благодарение на присъствието на компанията в международни онлайн платформи като Drouot (Франция) и LiveAuctioneers (САЩ).

Картина на Жул Паскин, намерила новия си собственик чрез търг, организиран от аукционната къща, сн. Артмарк

Онлайн каналите вече осигуряват близо 30% от реализираните продажби, което превръща дигитализацията в стратегическа посока на растеж.

"Пазарът се отваря – все повече хора осъзнават, че изкуството не е само естетика, а и капитал с дългосрочна стойност", казва Мицева. "Нашата роля е да направим този процес достъпен, проследим и сигурен", отбелязва тя.

Търгове за чанти, ретро автомобили и … самолет

Следвайки румънския модел, "Артмарк България"” започва активно диверсифициране на портфолиото – от класическо и съвременно изкуство към бижута, колекционерски напитки, декоративни предмети и дизайн. През 2024 г. компанията организира първия у нас "дуалeн аукцион", проведен едновременно в София и Букурещ – за вина, уиски и шампанско, с лотове, достигнали до 8000 евро. Планират се и нови категории – ретро автомобили и мода, които вече носят значителен оборот в румънския бизнес на Artmark.

"Колегите в Букурещ вече провеждат аукциони за ретро автомобили. На търг беше предложен дори личния самолет на Николае Чаушеску – продажба, която предизвика огромен интерес, макар че първоначално беше замислена като маркетингова стратегия. Те организират и търгове за дизайнерски чанти и мода, които се оказаха изключително успешни. Работим в същата посока и тук", казва тя.

До края на 2025 г. “Артмарк България” планира да удвои броя на аукционите и да разшири дела на международното участие чрез по-силно присъствие на глобални платформи. Паралелно компанията подготвя съвместни търгове с институции и частни галерии, както и образователни формати за нови колекционери и инвеститори. "Основната цел е да развием тръжната дейност, хората да са запознати какво представлява един търг, да имат доверие в нас и да включваме нови и нови луксозни предмети, които да предлагаме на клиентите", казва Александра Мицева.

Философията на екипа остава ясна: търгът е отворен, с нисък праг за участие, а не затворена територия. "Много хора се притесняват, че "не разбират" от изкуство. Няма нищо страшно. Дайте си шанс да харесате произведение и ще видите, че можете да се сдобиете с качествена творба на достъпна цена", казва Мицева.