Кой български бизнес печели от кръговата икономика

Какво свързва био крекери от малц, фураж от насекоми и зелена ипотека? Това са все примери от новата вълна устойчиви бизнес модели в България, които доказват, че кръговата икономика не е абстрактна европейска цел, а реална възможност за растеж у нас, която вече съществува на практика. Техните модели, представени в научно изследване, показват също, че внедряването на кръгови принципи, сред които и ресурсната ефективност, дава конкурентно предимство. С нарастващите климатични предизвикателства и ограничеността на ресурсите, бизнесите търсят алтернативни и устойчиви решения.
България в европейския контекст
В Европейския съюз кръговата икономика се утвърждава като стратегически приоритет. На национално ниво България изостава в прилагането на устойчиви бизнес модели спрямо страни като Нидерландия, Германия и скандинавските държави, но у нас също се наблюдава положителна тенденция. У нас вече има примери на компании, които възприемат принципите на кръговата икономика, а дори някои утвърдени брандове променят начина, по който произвеждат и организират работата си, за да станат по-устойчиви и ресурсно-ефективни.
В сравнение с водещи европейски страни България все още изостава по отношение на данъчни стимули, политики за кръгова икономика и ESG регулации. Зеленият финансов пазар е в зародиш, а достъпът до устойчиви финансови инструменти остава ограничен. Въпреки ясния ангажимент на Европейската комисия и насочените политики за иновации, конкурентоспособност и климатична неутралност на ЕС през последните две десетилетия, България продължава да заема предпоследно място в Индекса за иновации на ЕС (2025) и остава на последно място в Индекса за екоиновации (2024) (доклад Зелени решения от България 2025).
Основните предизвикателства са свързани със сложните административни процедури, липсата на достатъчно държавни стимули и ограничените инвестиции, особено за малките и средни предприятия.
Обещаваща среда
На този фон, страната ни разполага с обещаваща среда за иновации. Нарастващият интерес на потребителите към устойчиви продукти, появата на иновативни компании и подкрепата от международни програми и добри европейски практики създават благоприятна среда за промяна. България разполага и с конкурентни предимства – прагът за навлизане на пазара е сравнително нисък, предприемаческата активност е висока, а все повече стартиращи компании интегрират кръгови принципи в своите модели на работа.
Положителна тенденция се наблюдава и в потребителските нагласи, младите поколения все по-активно търсят устойчиви продукти и услуги. Тази нагласа се превръща в двигател за трансформация – бизнесът следва да предлага решения, които не само носят печалба, но и щадят ресурсите и околната среда, за да останат конкурентни на пазара.
Защо устойчивите бизнес модели са важни за България?
Устойчивите бизнес модели играят важна роля както за икономиката, така и за обществото, като носят ползи за компаниите, потребителите и околната среда.
За бизнеса това означава по-ниски разходи, по-малка зависимост от ограничени ресурси и по-ефективно управление на операциите, с по-малък риск от нестабилност на ресурсите. Така те са по-ефективни икономически.
За потребителите устойчивите модели предлагат продукти с по-високо качество, които са безопасни и създадени с отговорност към околната среда и обществото. Това увеличава доверието към марките и подобрява прозрачността в процеса на производство и доставка, което е особено важно в условията на все по-информирани и отговорни потребители.
Прилагането на устойчиви практики води до намаляване на отпадъците и емисиите на вредни вещества, което е ключово за опазването на природните ресурси и подобряване на качеството ни на живот. Устойчивото развитие стимулира местната икономика чрез създаване на нови работни места и насърчава иновациите в различни сектори. Тези усилия подкрепят и националните климатични цели, които са в съответствие с европейските и глобални инициативи за борба с климатичните промени.
Остатъчният малц за бира се превръща в крекер
Знаете ли, че част от остатъците от бира в България вече се превръщат в хрупкави био крекери? Звучи като любопитен факт, но всъщност е пример за един от най-иновативните подходи в кръговата икономика – индустриалната симбиоза. Компанията "Зиро Уейв", разположена до пивоварна, използва остатъчния малц от производството на бира като суровина за протеинови и фибро-богати крекери. Така отпадъкът се превръща в ресурс, емисиите на метан се намаляват, а нов продукт печели място на пазара.
Най-яркият пример за индустриална симбиоза в световен мащаб е град Калундборг в Дания. Там повече от 17 предприятия вече 40 години обменят ресурси в реално време – енергия, вода, материали и отпадъци – създавайки устойчиви потоци и доказвайки, че взаимозависимостта може да бъде печеливша както за икономиката, така и за природата. Този модел е вдъхновение за редица международни инициативи и дава ценен ориентир за подобни практики у нас.
Старо олио става биодизел
Друг пример у нас е УКО България, която събира отпадъчно олио и го трансформира в биодизел. То е сред най-трудните за оползотворяване отпадъци в градска среда, а неправилното му изхвърляне замърсява канализацията и водните системи.
Мазнините се събират от ресторанти, супермаркети и заведения и се превръщат в биодизел за транспортния сектор. Част от транспортния парк е електрически, а производственият цикъл включва системи за пречистване на вода и рециклиране на технологични отпадъци. Проучването показва, че с над 8000 активни клиента, компанията отбелязва стабилен икономически растеж, дори и по време на Ковид-кризата. Моделът ѝ намалява въглеродния отпечатък и създава икономически стимул за правилно управление на отпадъците.
Протеинов фураж и тор от мухи
"Насекомо" е иновативна българска компания, която разработва технологии за отглеждане на мухата черен воин, която превръща биоотпадъците в протеинова биомаса и органичен тор. Насекомото се храни с остатъчни агроотпадъци и се превръща във високопротеинов фураж и органичен тор, намалявайки нуждата от традиционни фуражи като соя или рибно брашно, чието производство е свързано с обезлесяване, свръхриболов и високи въглеродни емисии. Този подход вече дава впечатляващи резултати – оборотът на компанията се е увеличил с над 1400% през 2021 г., а до 2030 г. се очаква намаляване на въглеродните емисии с над 1 милион тона годишно. Този пример, демонстрира, че интегрирането на кръгови практики и нови технологии пряко влияе върху ефективността и растежа на бизнеса.
Традиционните компании в преход
Типичен пример за адаптация на утвърдени компании към нарастващите очаквания на потребителите и инвеститорите е телекомът "Йеттел България". От три години компанията има програма за обратно изкупуване (buy-back), при която потребителите могат да върнат старите си устройства срещу отстъпка. Част от тях се рециклират, а други се препродават след ремонт – често извън страната. Целта е до 2028 г. да бъдат събрани над 128 тона електронни отпадъци и да се намалят отпадъците от опаковки с 40%.
От зелени ипотеки до ВЕИ – как банките движат промяната
Банките не произвеждат стоки, но играят ключова роля за прехода към кръгова икономика като посредник и двигател на промяната. Чрез инвестиции, кредити и финансова подкрепа те могат да ускорят или да забавят прехода към кръгова икономика.
В България вече има примери за зелена ипотека, т.е по-ниски лихви за енергоефективни жилища; финансиране на електромобили; лизинг на енергийно ефективно оборудване и инвестиции във ВЕИ проекти за целия им жизнен цикъл. Така банките насърчават компаниите и домакинствата да инвестират в екологично отговорни решения и технологии.
Въпреки напредъка, секторът се сблъсква с редица предизвикателства като нуждата от данъчни стимули, ясни регулаторни рамки и по-добри ESG данни от компаниите, които са ключови за ускоряване на устойчивия преход.
Анализът разкрива, че най-иновативните компании са от сферата на биотехнологиите, независимо от това дали са нови или утвърдени. Те вече са внедрили кръговата икономика в своите производствени процеси и отбелязват по-добри показатели в сравнение с другите фирми в изследването.
Оцеката на икономическа ефективност на алтернативните бизнес модели у нас показва, че компаниите, които са внедрили кръгови подходи са подобрили своята конкурентоспособност, изразена в нарастване на процента пазарно участие.
Препоръки за ускоряване на прехода към кръгова икономика
- Усвояване на знания и изграждане на експертиза сред предприемачите и служителите за кръговия модел.
- Повишаване на информираността на потребителите чрез обучения и кампании за устойчиви продукти.
- Засилване на инвестициите в иновации и научно-развойна дейност.
- Въвеждане на стандарти и инструменти за измерване на ефективността на кръговите практики.
- Развитие на партньорства между компании, университети, държавни институции и граждански организации за обмяна на опит и ресурси.
- Подкрепа от държавата чрез субсидии, административни улеснения и стимули за устойчиво производство
- Устойчивите бизнес модели в България не са маргинално явление, а реална посока на развитие с икономическа, екологична и социална стойност. Компаниите, които интегрират кръгови практики от самото начало или адаптират дейността си към тях, не само отговарят на климатичните предизвикателства, но и подобряват своите икономически показатели.
В обозримо бъдеще броят на устойчивите и отговорни бизнеси в Европа ще расте. Наш остава изборът дали да преминем напред, отвъд традиционното разбиране за ресурсите и продуктите или да поддържаме стария начин на производства, като генерираме огромни количества отпадъци, което не е нито икономически ефективно, нито е в полза за здравето на хората.
* Статията е препубликувана от сайта Climateka.bg със съкращения и редакция. Заглавието е на Mediapool. Авторът е преподавател в Нов български университет по темите за алтернативни бизнес модели в сферата на кръговата икономика в ЕС. Член на управителния съвет и мениджър проекти на Сдружение "Въздух за здраве". През 2014 г. е стажант по международни икономически отношения в Постоянното представителство на България към ООН, Женева, Швейцария. Основните ѝ научни публикации са в сферите на алтернативни и зелени бизнес модели, устойчиво развитие, кръгова икономика и зелен преход, зелени политики и политики за качеството на атмосферния въздух и климатични промени.
