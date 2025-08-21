Кой да каже на Тръмп какъв убиец е Путин

Опитвам се наистина да бъда справедлив в анализа си на драмата Тръмп - Путин - Зеленски - Европа, която се разиграва през последните няколко седмици. Опитвам се да балансирам похвалното желание на президента Тръмп да сложи край на убийствената война в Украйна с напълно персонализирания, импровизиран и често фарсов начин, по който го прави - включително енергията, която всички участници трябва да изразходват, за да гъделичкат егото му и да избягват гнева му, преди изобщо да се стигне до адските компромиси, нужни за постигането на мир.

От 1978 г., когато станах журналист, съм отразявал много дипломатически преговори, но никога не съм виждал такива, при които един от лидерите - в случая украинският президент Зеленски, се чувства длъжен да благодари на нашия президент около 15 пъти в рамките на приблизително четири минути и половина, през които се обръщаше към него в присъствието на медиите. Да не говорим за ласкателствата, с които и другите наши европейски съюзници се чувстваха длъжни да го обсипват.

Когато съюзниците ни трябва да влагат толкова усилия само за да има мир с нашия президент, преди изобщо да започнат да търсят начин за постигане на мир с Путин, когато постоянно трябва да се оглеждат през рамо, за да се уверят, че Тръмп не ги "застрелва" в гръб с публикация в социалните мрежи, преди Путин да ги порази отпред с ракета, и когато нашият президент не разбира, че когато Путин казва на Украйна по същество: "Омъжи се за мен или ще те убия", Зеленски има нужда от нещо повече от американски брачен консултант - всичко това ме кара да питам: Как изобщо би могло да проработи това?

Особено когато всяка клетка в тялото ми подсказва, че Тръмп не схваща истинската същност на войната в Украйна. Тръмп е различен от всички американски президенти през последните 80 години. Той не изпитва никаква инстинктивна солидарност с трансатлантическия алианс и неговия споделен стремеж към демокрация, свободни пазари, човешки права и върховенство на закона - алианс, който породи най-големия период на просперитет и стабилност за най-голям брой хора в историята на света.

НАТО и ЕС като търговски център

Убеден съм, че Тръмп гледа на НАТО като на търговски център, собственост на САЩ, чиито наематели никога не плащат достатъчно "наем", а на Европейския съюз гледа като на търговски център, който конкурира САЩ и който той би искал да закрие, като го смаже с мита.

Доналд Тръмп се срещна в Белия дом с Володимир Зеленски и евролидерите, за да ги информира за срещата му с Владимир Путин дни по-рано в Аляска Сн. ЕПА/БГНЕС

Идеята, че НАТО е копието, което защитава западните ценности, а Европейският съюз е вероятно най-доброто съвременно политическо творение на Запада - огромен център на свободни хора и свободни пазари, стабилизиращ континент, който хилядолетия е бил известен с племенни и религиозни войни - е чужда на Тръмп.

Така че за мен не е никаква изненада, че Тръмп не изпитва никаква вътрешна необходимост да приобщи Украйна към Запада или да разбере, че нахлуването на Путин беше просто последният му поход за разбиване на Запада, като отмъщение за това, че последният разби Съветския съюз.

Тръмп е заблуден за Путин

Как знам, че Тръмп е глух за всичко това? Само чуйте откъс от интервюто, което неговият специален пратеник при Путин - Стив Уиткоф, даде на Тъкър Карлсън през март, след втората си среща с Путин в Кремъл:

Карлсън: "Какво мислите за него?"

Уиткоф: "Хареса ми. Мисля, че беше напълно откровен с мен… Между другото, как бихме могли да уредим конфликт с някого, който е начело на голяма ядрена сила, ако не установим доверие помежду си?

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф проведе няколко срещи с руския президент Владимир Путин в Кремъл тази година, за да договори срещата му с Тръмп в Аляска на 16 август 2025 г. Сн.ЕПА/БГНЕС

При второто ми посещение, нещата преминаха на лична основа. Президентът Путин беше поръчал красив портрет на президента Тръмп от водещ руски художник и всъщност ми го даде и ме помоли да го занеса у дома на президента Тръмп, както и сторих. Това беше толкова благороден момент. И (Путин) ми разказа как, когато президентът беше прострелян, той отишъл в местната черква, срещнал се със своя свещеник и се помолил за президента, не защото беше президент на САЩ или можеше да стане президент на САЩ а защото имаше приятелство с него и се молеше за своя приятел. Тоест, можете ли да си представите да седите в Кремъл и да слушате подобни думи?

Тъй че когато се прибрах, предадох това послание на нашия президент, предадох и портрета, и той беше очевидно трогнат от него. Такава е връзката, която успяхме да възстановим чрез, между другото, една проста дума, наречена комуникация, която много хора биха казали, знаете, че не е трябвало да имам, защото Путин е лош човек. Аз не смятам Путин за лош човек. Това е сложна ситуация - тази война и всичко, което доведе до нея. Знаете, виновникът никога не е само един, нали?"

По-нататък става още по-зле. Тръмп е толкова заблуден за същността на Путин, че по време на срещата си с европейските лидери в понеделник беше подслушан на отворен микрофон да казва на френския президент Макрон за Путин: "Мисля, че той иска да сключи сделка заради мен. Разбираш ли? Колкото и налудничаво да звучи."

Путин иска не мир, а победа

Може ли някой да посочи един дипломат на САЩ в Москва или анализатор от ЦРУ, който днес съветва Уиткоф и Тръмп? Обзалагам се, че няма такива, защото нито един сериозен анализатор или експерт по Русия не би им казал: "Стигнахме до извода, че вие сте прави, а всички ние грешим: Путин не е лош човек, той просто иска справедлив мир с Украйна - и когато ви казва, че е отишъл в църква и се е молил за президента Тръмп, трябва да му повярвате."

Руският президент Владимир Путин Сн.ЕПА/БГНЕС

Съжалявам, но ако Путин наистина се е молил за живота на Тръмп, то е защото знае, че никой друг американски президент не може да бъде манипулиран толкова лесно, колкото Тръмп. Путин не търси и никога не е търсил "мир" с Украйна. Той търси парче от Украйна - всъщност, цялото парче, ако може да го докопа.

Това е и "коренната причина" за войната в Украйна, да използвам една от любимите фрази на Путин, и "коренната причина" за разпилените и лутащи се усилия на Тръмп да уреди мир в Украйна - "неговата неспособност да разбере, че Путин иска не мир, а победа", каза ми Леон Арон, изследовател на Русия и автор на книгата Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War.

"Путин трябва да има Украйна по всевъзможни идеологически и вътрешнополитически причини. И няма да спре, освен ако Западът не направи цената на войната непоносима във военно и икономическо отношение", казва Леон Арон.

Путин е хладнокръвен убиец

Така че завършвам там, откъдето започнах: Тръмп и Уиткоф не бъркат, че искат да спрат войната и изтреблението. Не бъркат и в това, че търсят редовна комуникация с Путин, за да се постигне тази цел.

Над милион души вече са загинали в братоубийствената война между Русия и Украйна Сн.ЕПА/БГНЕС

Но за да се спре войната по устойчив начин, трябва да разбереш кой е Путин и какво цели. Путин е лош човек, хладнокръвен убиец. Той не е приятел на президента. Това е фантазия, в която Тръмп е решил да вярва, смятайки я за действителност.

Щом разбереш тези неща, те водят само до едно заключение: Единственият устойчив начин да се спре войната и да се предотврати завръщането ѝ е масиран, постоянен ангажимент на Запада да дава на Украйна военните ресурси, които ще убедят Путин, че армията му ще бъде смляна.

САЩ трябва също да предоставят гаранции за сигурност, които биха възпрели Русия от подобни опити в бъдеще и биха насърчили нашите европейски съюзници да обещаят, че Украйна един ден ще бъде в ЕС - завинаги закотвена в Запада.

Наказанието на Путин за тази война трябва да бъде винаги когато той и неговият народ погледнат на запад, да виждат Украйна, дори и една по-малка Украйна, превърнала се в процъфтяваща славянска, пазарна демокрация на фона на залязващата славянска, авторитарна клептокрация на Путин.

Ще разбере ли Тръмп?

Ала как Тръмп изобщо ще научи тази истина, когато на практика обезглави щата на Съвета за национална сигурност и обезсили Държавния департамент, когато уволни ръководителя на Агенцията за национална сигурност и неговия заместник по съвета на конспиративната шарлатанка Лора Лумър, и когато назначи почитателката на Путин - Тулси Габард за директор на Националното разузнаване?

Кой ще му каже истината? Никой.

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин на преговори в Аляска, 16 август 2025 г. Сн.ЕПА/БГНЕС

Никой, освен дивата земя на Украйна. Истината е в окопите на Донбас; в онези 20 000 украински деца, които Киев твърди, че Путин е отвлякъл; в онези приблизително 1.4 милиона руски и украински войници, убити и ранени в резултат на бълнуванията на Путин да върне Украйна към Майка Русия; в украинските цивилни, убити от руски дронове по същото време, докато Тръмп разстилаше червения килим за Путин в Аляска.

Колкото по-дълго Тръмп игнорира тези истини и гради стратегията си за мир не върху експертиза, а върху своето раздуто самодоволство и своя неамерикански антизападен манталитет, толкова повече това ще става неговата война.

И ако Путин я спечели, а Украйна загуби, Тръмп и неговата репутация ще понесат непоправими щети - сега и завинаги.

*Thomas L. Friedman, Ukraine Diplomacy Reveals How Un-American Trump Is. New York Times

Забележка: Заглавието е на редакцията

Превод на Стоян Гяуров