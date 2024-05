Кой е Юрай Цинтула, заподозрян за стрелбата по Роберт Фицо?

Стрелецът срещу премиера на Словакия Роберт Фицо е е 71-годишен мъж. Новинарският сайт "Денник Постой" съобщава, че заподозрян за нападението е 71-годишният Юрай Цинтула, писател и член на Съюза на словашките писатели от град Левице.

Цинтула е роден през 1953 г., бил е охранител в търговски център и законно е притежавал оръжието, с което е извършено нападението. Медията твърди, че преди инцидента той е крещял на приближаващия се премиер. Веднага след това проехтели изстрелите. Нападателят е задържан от присъстващите полицаи в Националната криминална агенция (НАК).

Синът на заподозрения е дал интервю за Aktuality.sk. Той е останал шокиран от действията на баща си и заяви, че е нямал представа да е планирал покушение.

На въпрос какви са политическите възгледи на баща му, той отговори, че не е гласувал за премиер и това е всичко, което знае. Синът отрече също баща му да е страдал от психични заболявания или някога да е говорил за нападение срещу политик, разказва БТА.

‼️ The shooter who made an attempt on Fico's life, at the moment of his arrest



Slovak media reported that the attacker was a former employee of a private security company and author of a poetry collection Juraj Cintula. This is reported by local TV channel Markiza.



In 2016,… pic.twitter.com/GKYv8shOWU