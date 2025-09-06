Кой лъже? Родителите на задържаните заради полицейския шеф младежи отхвърлят вината им (обновена)

Родителите на Жулиен Кязимов, един от четиримата задъжани за побоя над шефа на полицията в Русе младежи, твърдят, че шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров неговият съсед Георги Димитров са били много пияни по време на инцидента. По думите им двамата употребявали цинични изрази към четирите момчета, а Димитров ударил шамар на едно от тях.

Според близък на семейството инциднтът не се е случил в 05:00 сутринта, както гласеше първата версия, а малко след полунощ. Родителите твърдят, че имат запис от входната камера как синът им се прибира малко след 02:00 през нощта.

Версиите за случката са различни. Първоначално се твърдеше, че се разиграла в в 05.30 сутринта, когато Кожухаров отивал на фитнес. Според втора версия, инцидентът е станал около полунощ и той е бил заедно със семейството си и с още един мъж.

По последна информация, Кожухаров бил с колега, който обаче разследващите не назовават. Кавгата е станала непосредствено до блока, в който живее Кожухаров. Според разследващите причината е рисково шофиране от страна на младежите ("дрифтаджии").

Родителите обаче твърдят, че няма логика, ако кола извършва опасни маневри, възрастен мъж да отиде близо до автомобила, за да направи забележка. По думите им Кожухаров бил със своя пиян съсед, който провокирал младежите. Според тях Кожухаров се е индентифицирал като шеф на полицията едва в края на събитията.

Те искат истината да излезе наяве и питат защо делото срещу младежите ще бъде за нанасяне на тесна телесна повреда, но не е имало подобна мерки при трагичния инцидент в Слънчев бряг. При него 18-годишният Никола Бургазлиев, който е син на полицейски служители, помете 6 души с АТВ, а пробата му за наркотици бе положителна. Съдът обаче му повдигна обвинение за нанасяне на множество средни телесни повреди.

Вследствие на инцидента загина 35-годишна жена, майка на дете, което също е в тежко състояние.

По думите им при тази трагедия не е имало такава политическа реакция, каквото отприщи случая с шефа на полицията в Русе.

Съседът на Кожухаров започнал боя

Сценарият на родителите потвърди и шофиралият автомобила на младежите Кирил Гочев.

По думите му възрастните мъже застанали пред колата и им направили забележка за шума на двигателя, въпреки че според него не карали с повече от 40 км/ч. През сваления прозорец на автомобила Гочев е казал, че не търси проблеми, но съседът на Кожухаров го ударил, след което боят започва.

Гочев твърди, че е отвърнал на удара през прозореца на колата, а на слизане от нея бил изблъскан в автомобила, от което има белег на главата. По думите му Кожухаров се е индентифицирал едва в края на инцидента.

Младежите остават в ареста

Четиримата тийнѐйджъри, обвинени за побоя над шефа областната дирекция в МВР Русе остават в ареста, реши Окръжният съд в Русе. Първо беше задържан 18-годишният Жулиен Кязимов, а след това и останалите младежи - Виктор Иванов и Кирил Гочев.

Мярка "задържане под стража" беше наложена и на 15-годишния ученик, който също е с две обвинения - за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда. Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи, но според съда случаят е именно такъв.

По време на заседанието стана ясно, че Жулиен Кязимов е студент в специалност "Противодействие на престъпността".

Според съда на този етап има обосновано предположение, че Кязимов е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над шефа на полицията.

Според адвокатитеповод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

Възраженията на защитата обаче са неоснователни за съда, защото "има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода".

6-годишният син на съседа Георги Димитров, който първи направил забележка на младежите, също е присъствал на инцидента.

Различни версии

Прокуратурата и МВР дадоха вече две пресконференции по случая, но упорито продължават да не съобщават важни подробности. Едва в петък стана, че ударите са нанасяни основно от двама души. Няма информация и дали Кожухаров се е опитал да се предпази по някакъв начин, нито дали е отвърнал. Другият мъж също е пострадал, макар и по-леко. Има записи от видеокамери, на които ясно се вижда кой нанася ударите, твърдят разследващите.

За разлика от други инциденти, когато кадри от записите или целият видеоматериал стига до медиите, този път няма такава информация.

Знае се, че след сблъсъка Кожухаров е подал сигнал до дежурната част. Десетина минути по-късно на мястото е дошъл полицейски патрул. Заподозрените обаче не са били арестувани веднага. Те са отведени в полицията чак на следващата сутрин.

Разследването сочи, че извършителите на побоя са студент на 18 години, 19-годишен сервитьор, безработен 18-годишен и ученик професионална гимназия в Русе на 15 г.

Прокуратурата обаче е насочила вниманието си основно към двама от тях, за които има доказателства, че са удряли полицая. Те са на 15 и 19 години. Другите двама ще бъдат обвинени само в хулиганство. Трима от тях са задържани за 72 часа, а непълнолетният за 48 ч.

Началникът на полицията в Русе пък остава в болницата без опасност за живота.

Прокуратурата иска задържане под стража и за четиримата. По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.

В петък зам.-окръжният прокурор на Русе Мирослав Маринов обяви, че всички те вече са се разкаяли, но ще им бъдат повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на тежка, а не средна телесна повреда.

Младежите били малтретирани в ареста

Разследващата медия Bird.bg разпространи снимка, за която посочва, че е от момента и мястото на инцидента в Русе.

"Вижда се колата на младежите, две полицейски патрулки и няколко от действащите лица. Тримата младежи очевидно не са в отлична бойна форма и ако умеят да се бият са в категория "Муха". Четвъртият снима. Полицаите говорят с Кожухаров, жена му и съседа му. Жената на Кожухаров преди това е хвърляла домати, които явно е носела със себе си. Детето (което сме заличили) гледа отстрани", пишат от Bird.

По тяхна информация младежите са били сериозно малтретирани в ареста снощи, "а мярката им за неотклонение е забързана от прокуратурата да се гледа днес в празничен ден, макар че 72 часа изтичат в понеделник".

Разследващите журналисти от медията отправят въпроса "защо в сводката на МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки и няма задържани".