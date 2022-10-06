Кои се очаква да са новите 240 депутати

Централната избирателна комисия още не е обявила имената на народните представители.

Кандидатите от влезлите в 48-ото Народно събрание формации, които са избрани от два избирателни района, имат един ден да обявят от кой от тях искат да влязат. Едва след като това стане, ЦИК ще обяви окончателния списък на новите 240.

Ето кои обаче се очаква да са депутатите според предварителни изчисления:



1 МИР Благоевград

ГЕРБ (4) - Росен Димитров Желязков, Росица Николова Димитрова, Костадин Томов Стойков, Стефан Апостолов Апостолов ПП (2) - Андрей Атанасов Гюров, Владимир Славев Табутов БСП (1) - Корнелия Нинова (или Георги Георгиев Михайлов) "Български възход" (1) - Надежда Данаилова Самарджиева ДПС (2) - Делян Славчев Пеевски (или Фатима Исмаил Йълдъс) Елхан Мехмедов Кълков "Възраждане" (1) - Цвета Валентинова Рангелова



2 МИР Бургас

ГЕРБ (4) - Жечо Дончев Станков, Любен Любенов Дилов, Галя Стоянова Желязкова, Андрей Стоянов Рунчев ПП (3) - Константин Живков Бачийски, Христо Симеонов Симеонов, Богомил Иванов Петков ДПС (2) - Севим Исмаил Али, Ешереф Кязим Ешереф БСП (1) - Петър Георгиев Кънев "Възраждане" (2) - Цончо Томов Ганев, Борис Димитров Аладжов ДБ (1) - Ивайло Николаев Мирчев (или Димитър Георгиев Найденов) "Български възход" (1) - Виолета Колева Комитова



3 МИР Варна

ГЕРБ (5) - Даниел Павлов Митов, Красен Кирилов Кралев, Павел Алексеев Христов, Славена Димитрова Точева, Бранимир Николаев Балачев ПП (4) - Даниел Максим Лорер, Калоян Тонев Икономов, Антон Йорданов Тонев, Снежана Великова Апостолова БСП (1) - Борислав Гуцанов Гуцанов "Български възход" (1) - Александър Георгиев Николов ДПС (1) - Ерджан Себайтин Ебатин ДБ (1) - Атанас Петров Атанасов "Възраждане" (2) - Костадин Тодоров Костадинов, Николай Кръстев Костадинов



4 МИР Велико Търново

ГЕРБ (2) - Костадин Георгиев Ангелов, Георги Петров Недев ПП (2) - Йордан Ивов Терзийски, Милен Илиев Матеев ДПС (1) - Йордан Кирилов Цонев "Възраждане" (1) - Станислав Добринов Стоянов БСП (1) - Явор Руменов Божанков ДБ (1) - Людмила Николаева Илиева



5 МИР Видин

ГЕРБ (1) - Росица Любенова Кирова ПП (1) - Иво Георгиев Атанасов ДПС (1) - Илчо Михайлов Илиев ДБ (1) - Любен Иванов Иванов



6 МИР Враца

ГЕРБ (2) - Петя Аврамова, Мартин Харизанов ПП (1) - Деница Симеонова ДПС (1) - Цвентан Енчев "Възраждане" (1) - Ивайло Папов БСП (1) - Атанас Зафиров



7 МИР Габрово

ГЕРБ (1) - Томислав Пейков Дончев ПП (1) - Радостин Петев Василев ДПС (1) - Юсеин Хасанов Вейселов "Възраждане" (1) - Даниел Петров Петров



8 МИР Добрич

ГЕРБ (1) - Деница Евгениева Сачева ПП (1) - Йорданка Яникова Костадинова ДПС (1) - Ертен Белгинова Анисова "Възраждане" (1) - Константина Венциславова Петрова БСП (1) - Мая Йорданова Димитрова ДБ (1) - Албена Симеонова Върбанова



9 МИР Кърджали

ДПС (4) - Мустафа Сали Карадайъ ( или Павлин Павлов Кръстев) или Мукаддес Юсуф Налбант, Байрам Юзкан Байрам, Адлен Шукри Шевкед, Павлин Павлов Кръстев "Български възход" (1) - Григор Александров Захариев



10 МИР Кюстендил

ГЕРБ (1) - Христо Терзийски ПП (1) - Георги Николаев Стамов БСП (1) - Бойко Любомиров Клечков ДБ (1) - Николай Димитров Табаков



11 МИР Ловеч

ГЕРБ (2) - Николай Нанков Нанков, Георг Даниелов Георгиев ПП (1) - Искрен Цветославов Арабаджиев ДПС (1) - Станислав Димитров Анастасов БСП (1) - Вяра Емилова Йорданова



12 МИР Монтана

ГЕРБ (1) - Ирена Методиева Димова ПП (1) - Инна Владимирова Иванова ДПС (1) - Димитър Иванов Аврамов "Възраждане" (1) - Пламен Николаев Петров БСП (1) - Ирена Тодорова Анастасова



13 МИР Пазарджик

ГЕРБ (3) - Екатерина Спасова Гечева-Захариева, Найден Тодоров Шопов, Димитър Иванов Гечев ПП (2) - Ивайло Валентинов Шотев, Петър Николаев Куленски БСП (1) - Драгомир Велков Стойнев ДПС (2) - Делян Славчев Пеевски (или Осман Акчай Мурадов), Небие Исмет Кабак "Възраждане" (1) - Стоян Николов Таслаков



14 МИР Перник

ГЕРБ (2) - Кирил Миланов Ананиев, Емил Ангелов Костадинов ПП - Бойко Илиев Рашков "Възраждане" - Радослав Евгениев Червенков



15 МИР Плевен

ГЕРБ (2) - Пламен Тачев Петров, Деница Пламенова Николова ПП (2)- Иван Маркос Христанов, Иван Косев Манев ДПС (1) - Марио Киров Рангелов "Възраждане" (1) - Ивелин Първанов Първанов БСП (2) - Румен Василев Гечев, Стефан Иванов Бурджев ДБ (1) –Стоян Михалев



16 МИР Пловдив

ГЕРБ (3) - Стефан Иванов Шилев, Вежди Летиф Рашидов, Спас Атанасов Шуманов ПП (3)- Никола Георгиев Минчев, Христо Йорданов Даскалов, Венцислава Милчова Любенова ДПС (1) - Танер Мехмед Али "Възраждане" (1) - Ангел Жеков Георгиев БСП (1) - Иван Богомилов Петков ДБ (1) - Христо Любомиров Иванов ( или Йордан Яворов Иванов) "Български възход" (1) - Лилия Недкова Недева



17 МИР Пловдив-област

ГЕРБ (3) - Десислава Цветанчова Трифонова, Иван Йовков Червенков, Младен Николов Шишков ПП (2) - Росен Добрев Костурков, Стою Теодоров Стоев ДПС (1) - Рамадан Байрам Аталай "Възраждане" (1) - Кръстьо Стоянов Врачев БСП (2) - Веска Маринова Ненчева, Манол Трифонов Генов ДБ (1) - Йордан Яворов Иванов (или Ради Ботев Минчев) "Български възход" (1) -Румен Маринов Йончев



18 МИР Разград

ГЕРБ (1) - Гюнай Хюсмен Хюсмен ДПС (2) - Ахмед Реджебов Ахмедов, Ихсан Халил Хаккъ ДБ (1) - Ивайло Николаев Мирчев (или Огнян Досев Обрешков)



19 МИР Русе

ГЕРБ (2) - Десислава Вълчева Атанасова, Георги Николаев Кръстев ПП (2) - Рена Енчева Стефанова, Димитър Данаилов Недялков БСП (1) - Ивалинка Тодорова Цанкова ДПС (1) - Ализан Нихат Яхова ДБ (1) - Надежда Георгиева Йорданова (или Иван Белчев Белчев) "Възраждане" (1) - Златан Стоянов Златанов



20 МИР Силистра

ГЕРБ (1) - Ивелин Статев Иванов ПП (1) - Стоян Иванов Георгиев ДПС (2) - Джевдет Ибрям Чакъров, Гюнер Нихат Ахмед



21 МИР Сливен

ГЕРБ (2) - Десислава Жекова Танева, Мария Щерева Белова ПП (1) - Татяна Славова Султанова-Сивева ДПС (1) - Хатидже Мехмедова Георгиева "Възраждане (1) - Климент Пламенов Шопов БСП (1) - Деян Цанков Дечев



22 МИР Смолян

ГЕРБ (1) - Красимир Митков Събев ПП (1) - Михал Григоров Камбарев ДПС (2)- Хайри Реджебов Садъков, Анджей Веселинов Джандев



23 МИР София

ГЕРБ (4) - Румен Димитров Христов, Александър Руменов Ненков, Николай Нидал Алгафари, Александър Койчев Иванов ПП (5)- Асен Васков Василев (или Искрен Николаев Митев), Настимир Ананиев Ананиев, Васил Христов Пандов, Венко Николов Сабрутев, Васил Стефанов Стефанов "Възраждане" (2) - Николай Георгиев Дренчев, Иво Георгиев Русчев БСП (1) - Христо Танчев Проданов "Български възход" (1) - Даниела Станимирова Дашева ДБ (3) - Надежда Георгиева Йорданова (или Кристина Николаева Петкова), Божидар Пламенов Божанов, Елисавета Димитрова Белобрадова



24 МИР София

ГЕРБ (3) - Тома Любомиров Биков, Рая Назар Назарян, Евгения Бисерова Алексиева ПП (4)- Кирил Петков Петков, Петър Георгиев Петров, Андрей Иванов Цеков, Георги Станчев Георгиев "Възраждане" (1)- Петър Николаев Петров БСП - Георги Страхилов Свиленски ДБ (2)- Христо Любомиров Иванов (или Кремена Мигленова Кунева), Мартин Димитров Димитров "Български възход" (1) - Стефан Динчев Янев



25 МИР София

ГЕРБ (4)- Христо Георгиев Гаджев, Анна Василева Александрова, Лъчезар Богомилов Иванов, Петър Николаев Николов ПП (4)- Христо Христов Петров, Калина Бориславова Константинова, Венеция Огнянова Нецова-Ангова, Цветелина Калинова Симеонова-Заркин "Възраждане" (2) - Иво Георгиев Русчев, Димо Георгиев Дренчев БСП (1)- Корнелия Петрова Нинова (или Емил Ценов Георгиев) ДБ (2) - Владислав Панчев Панев, Александър Димитров Симидчиев "Български възход" (1)- Георги Атанасов Самандов



26 МИР София-област

ГЕРБ (3)- Младен Найденов Маринов, Радомир Петров Чолаков, Марин Василев Маринов ПП (1)- Александър Димитров Дунчев ДПС (1)- Петър Пандушев Чобанов "Възраждане" (1) - Александър Димитров Арангелов БСП (1)- Иван Ивайлов Ченчев "Български възход" (1)- Гален Симеонов Монев



27 МИР Стара Загора

ГЕРБ (3)-Красимир Вълчев, Маноил Минчев Манев, Илиана Петкова Жекова ПП (2) - Радослав Стефанов Рибарски, Радослав Красенов Василев ДПС (1) - Халил Реджепов Летифов "Възраждане" (2) - Искра Михайлова Михайлова, Димитър Пламенов Пашев БСП (1)- Георги Янчев Гьоков ДБ (1)- Атанас Владиславов Славов "Български възход" (1) - Николай Димитров Благоев



28 МИР Търговище

ГЕРБ (1)- Теменужка Петрова Петкова ДПС (2) - Джейхан Хасанов Ибрямов, Имрен Исметова Мехмедова ДБ (1) – Илина Симеонова Мутафчиева



29 МИР Хасково

ГЕРБ (2) - Делян Александров Добрев, Георги Тенев Станков ПП (2) - Асен Васков Василев (или Атанас Петров Атанасов), Веселин Жеков Недев ДПС (1) - Сезгин Юсеин Мехмед БСП - Смиляна Николова Нитова – Кръстева "Възраждане" (1) - Георги Николаев Георгиев "Български възход"(1) - Тихомир Недев Георгиев



30 МИР Шумен

ГЕРБ (2)- Илтер Бейзатов Садъков, Ралица Тодорова Ангелова ПП (1)-Николай Денков Денков ДПС (2) - Мустафа Сали Карадайъ (или Кадир Реджебов Насуфов), Хамид Бари Хамид БСП (1)- Иван Валентинов Иванов



31 МИР Ямбол