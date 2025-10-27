Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима младежи са пострадали

Трима души са пострадали, след като кола падна от мост на бул. "Цариградско шосе" в София.
Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23.49 часа. На мястото са били изпратени три линейки, съобщава БНР.
Пострадалите са на 19-годишна възраст. Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.
Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.
Изглежда до румънското посолство (детелината със Ситняково). Колата пък изглежда Spark... А на заден план се вижда самия надлез, което значи, че да се размаже точно там колата, първо е минала през насрещното още докато е била горе и след това е паднала...
На това ги учи западната култура , не че няма и добри страни, но попиват най лошото, понеже е по лесно и без усилие. Нямат положителни примери
Добре е, че не са претрепали някой невинен човек. А на тия хлапаци морето е до колене. Няма да карат като пенЦионери, я! Когато бръмбарите в главата са повече от мухите, така се получава. Наскоро пак трима деветнадесетгодишни се претрепаха в дърво със скорост над 160 км/ч.
Супер… От кръговото ли са се хвърлили? Те кръговите ги правят конусовидни със силен наклон навън и някой ако се изсили лесно литва центробежно.