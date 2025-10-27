Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима младежи са пострадали

Трима души са пострадали, след като кола падна от мост на бул. "Цариградско шосе" в София.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23.49 часа. На мястото са били изпратени три линейки, съобщава БНР.

Пострадалите са на 19-годишна възраст. Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.

Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.