Коланът на загиналото при парасейлинг дете е бил "видимо пред скъсване", установи съдът

Коланът, с който е било вързано загиналото при парасейлинг в Несебър дете, е бил "видимо пред скъсване". Това стана ясно в сряда по време на съдебното заседание за мярката за неотклонение на тримата обвиняеми, съобщи бургаското издание "Флагман".

Инцидентът стана в понеделник. Детето падна от около 50 метра височина след скъсване на предпазните колани или т.нар. сбруя, която се слага на всички ползващи атракционна. По обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост бяха задържани трима души – касиерът на атракциона Петко Стефанов, Камен Тенев, който е поставил предпазните средства на загиналото дете и майка му, и Христо Раев, капитан на лодката, теглила парашута.

Раев бе освободен срещу 5 хил. лв. гаранция. Стефанов и Тенев обаче остават за постоянно в ареста. Като доказателство срещу тях прокуратурата представи записи от самия инцидент. Те вероятно са от камерата, с която са правени видеа за клиентите на атракциона.

При прочитането на определението съдията подчерта, че от снимките и записите е видно, че коланите са били в окаяно състояние и "видимо пред скъсване". Няма как Тенев, който е поставил коланите, да не е забелязал това, подчерта магистратът. По отношение на Стефанов пък бе заявено, че макар да се води касиер, той е бил фактическият отговорник на обекта.

Тежка травма

Съдебно-медицинска експертиза е установила, че тежка гръдна травма е причинила смъртта на детето, каза по-рано пред бТВ д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към болницата в Бургас. Майката на загиналото момче разказа, че то е паднало по корем във водата.

По разкази на очевидци детето е било извадено живо. Дошлата линейка започнала реанимационни дейности, но била извикана и втора от Бургас, тъй като в първата нямало лекар, а фелдшер. Докато пристигне втората линейка, детето починало. От здравното министерство започнаха проверка по случая.

Фирмата

Тримата обвиняеми са служители на фирма "Венис Марина" ЕООД. Компанията е наемател на водната база на Южния плаж в Несебър. Собственост е на Стефани Веселинова Стоименова, дъщеря на застреляния бос Веселин Стоименов, който беше показно убит преди 9 години, съобщи "Флагман".

Фирмата има и други подобни атракционни, които работят без проблем по Южното Черноморие. Все още се чакат резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.

Иззета е цялостната документация, свързана със случая.

Тичаме след събитията

"При нас институциите тичат винаги след събитията. През годините България се е превърнала в страна на нормативния фетишизъм, при който се случва трагичен инцидент, след което тръгваме да поправяме законодателството, като че ли законът сам по себе си ще компенсира всичко онова, което обществото вече донякъде е отказало като свои функции", коментира Бранимир Ботев, бивш заместник-министър на туризма в няколко правителства пред бТВ.

"През цялото време ние тичаме след събитията. Началната превенция е тази, която трябва да заложим като работа на институциите. Ако сега това е изключително трагичен инцидент в сферата на забавленията, утре може да се получи някъде другаде", допълни той.

"Министерството на туризма, което беше създадено 2014 г., увеличи до такава степен административната тежест върху бранша, че в един момент не съм убеден, че хората ще съумеят да прочетат, камо ли да започнат да прилагат всички тези норми", смята Ботев.

Според него очевидно трябва да има други механизми, които да са свързани с обучение на персонала, с постоянна квалификация и изисквания, които трябва да бъдат както персонални, така и технически.

"Трябва да има ежедневен контрол, мониторинг върху дейността на концесионерите, защото те са оставени да превъзлагат голяма част от тези свои функции, които са им дадени, на други подизпълнители и там се размива отговорността. Най-голямата отговорност е на Министерството на туризма и тази администрация, която би трябвало да регулира този процес", смята бившият заместник-министър на туризма.