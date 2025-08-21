Коланът на загиналото при парасейлинг дете е бил "видимо пред скъсване", установи съдът

Коланът, с който е било вързано загиналото при парасейлинг в Несебър дете, е бил "видимо пред скъсване". Това стана ясно в сряда по време на съдебното заседание за мярката за неотклонение на тримата обвиняеми, съобщи бургаското издание "Флагман".
Инцидентът стана в понеделник. Детето падна от около 50 метра височина след скъсване на предпазните колани или т.нар. сбруя, която се слага на всички ползващи атракционна. По обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост бяха задържани трима души – касиерът на атракциона Петко Стефанов, Камен Тенев, който е поставил предпазните средства на загиналото дете и майка му, и Христо Раев, капитан на лодката, теглила парашута.
Раев бе освободен срещу 5 хил. лв. гаранция. Стефанов и Тенев обаче остават за постоянно в ареста. Като доказателство срещу тях прокуратурата представи записи от самия инцидент. Те вероятно са от камерата, с която са правени видеа за клиентите на атракциона.
При прочитането на определението съдията подчерта, че от снимките и записите е видно, че коланите са били в окаяно състояние и "видимо пред скъсване". Няма как Тенев, който е поставил коланите, да не е забелязал това, подчерта магистратът. По отношение на Стефанов пък бе заявено, че макар да се води касиер, той е бил фактическият отговорник на обекта.
Тежка травма
Съдебно-медицинска експертиза е установила, че тежка гръдна травма е причинила смъртта на детето, каза по-рано пред бТВ д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към болницата в Бургас. Майката на загиналото момче разказа, че то е паднало по корем във водата.
По разкази на очевидци детето е било извадено живо. Дошлата линейка започнала реанимационни дейности, но била извикана и втора от Бургас, тъй като в първата нямало лекар, а фелдшер. Докато пристигне втората линейка, детето починало. От здравното министерство започнаха проверка по случая.
Фирмата
Тримата обвиняеми са служители на фирма "Венис Марина" ЕООД. Компанията е наемател на водната база на Южния плаж в Несебър. Собственост е на Стефани Веселинова Стоименова, дъщеря на застреляния бос Веселин Стоименов, който беше показно убит преди 9 години, съобщи "Флагман".
Фирмата има и други подобни атракционни, които работят без проблем по Южното Черноморие. Все още се чакат резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.
Иззета е цялостната документация, свързана със случая.
Тичаме след събитията
"При нас институциите тичат винаги след събитията. През годините България се е превърнала в страна на нормативния фетишизъм, при който се случва трагичен инцидент, след което тръгваме да поправяме законодателството, като че ли законът сам по себе си ще компенсира всичко онова, което обществото вече донякъде е отказало като свои функции", коментира Бранимир Ботев, бивш заместник-министър на туризма в няколко правителства пред бТВ.
"През цялото време ние тичаме след събитията. Началната превенция е тази, която трябва да заложим като работа на институциите. Ако сега това е изключително трагичен инцидент в сферата на забавленията, утре може да се получи някъде другаде", допълни той.
"Министерството на туризма, което беше създадено 2014 г., увеличи до такава степен административната тежест върху бранша, че в един момент не съм убеден, че хората ще съумеят да прочетат, камо ли да започнат да прилагат всички тези норми", смята Ботев.
Според него очевидно трябва да има други механизми, които да са свързани с обучение на персонала, с постоянна квалификация и изисквания, които трябва да бъдат както персонални, така и технически.
"Трябва да има ежедневен контрол, мониторинг върху дейността на концесионерите, защото те са оставени да превъзлагат голяма част от тези свои функции, които са им дадени, на други подизпълнители и там се размива отговорността. Най-голямата отговорност е на Министерството на туризма и тази администрация, която би трябвало да регулира този процес", смята бившият заместник-министър на туризма.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
До#5 Еми гледала си е у..т.ката кафева и се чудела кво да прави със сополана.
Вие може да му се подигравате, но Буци съвсем пресметливо казва това, което много хора искат да чуят. Защото и те си го мислят. Та затова ваш Буци ще печели още избори.
Не от любов към спора, но наистина не разбирам щом коланът е бил “видимо пред скъсване” защо майката не го е видяла? Нали и тя е била заедно с детето, и на нея са й сложили колан? А тя самата казва, че и друг път са ползвали това забавление - значи не е съвсем неориентирана?
Не искам и да мисля, какво им е на майката и бащата на детето сега. Държавата ни във всички области е изключена за задълженията си. Искам да споделя като баба, на майките и бащите в страната ни, не им угаждайте във всяко тяхно искане. Внукът ми / беше палав като малък/, до 6-ти клас съм го държала на една ръка разстояние , като беше при мен.
Абе, защо арестуват тези мафиоти?! Нали Буци ви обясни, че майката е виновна?
Пак гласувайте за Бидона от Банкя, той заедно с Джаба ще ви довършат. Лошото е, че нас ще довършат, докато повече хора се освестят за кого гласуват!
През цялото време ние тичаме след събитията. Началната превенция е тази, която трябва да заложим като работа на институциите. Ако сега това е изключително трагичен инцидент в сферата на забавленията, утре може да се получи някъде другаде. Тези фирмаджии по курортите не са по четенето, а още по малко по изпълнението. Те са отгледани за да нарушават законите и да се контролират продажните вотове по морето.
Направихме съдебно-медицинска експертиза и,.."това е положението"...
Ама "положението" е друго....
Концесионер на плажа за 20 год. е Николай Димитров - ВИС 2 и наследник на бизнеса на Васил Илиев /Тиквата не го познава/...
Водната база е на дъщерята на показно разстреляният преди 9 год. "г-н" Веселин Стоименов /Весо Дебелия/ - наследник на марката ВИС 2, с доста интересни "изпълнения",ако някой помни едно видео по ТВ от побой на служител в тяхно заведение.../Тиквата …
не го познава/...
Та, "това е положението", докато
снасят нагоре - ще са те...
Наскоро и Митьо Очите се похвали във f с ново Ламборгини в автопарка си.../Тиквата не го познава/...
И т.н. в "това е положението" с експертизите от Шабла до Резово...
Изразът "тичаме след събитията" е пряко обвързан с партията на Буци, която управлява през последните 15 години. Затова няма вода в Плевен, затова няма акушерки в Перник, затова няма противопожарни самолети, затова БДЖ-то ни е упадък... Пак гласувайте за Буци, той заедно с Новото НачалСТВо ще ви довършат.