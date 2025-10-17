Колата на разследващ журналист от италианската телевизия РАИ бе взривена пред дома му

Италия е потресена от бомбения взрив, насочен срещу известен италиански журналист от телевизия РАИ, обобщават италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи ком 24“, както и френската агенция Франс прес, цитирани от БТА.

Взривът е отекнал тази нощ в Помеция, на около 20 километра от столицата Рим. Експлозията е унищожила колата на журналиста Сигфридо Ранучи, паркирана пред дома му. Колата на дъщеря му е била повредена. Пострадала е и фасадата на къща наблизо.

"Експлозията беше толкова мощна, че тя можеше да убие човек, ако той минаваше точно в този момент край мястото“, се казва в програмата „Репортаж“, водена от Ранучи от години по телевизия „РАИ Тре“. Самият Ранучи заяви пред „Кориере дела сера“, че най-малко едно кило взривно вещество е било използвано за експлозията.

"Получавал съм безкрайно много разнородни заплахи, за които винаги съм информирал правосъдието и за които хората от близкото ми обкръжение винаги са подавали сигнали в полицията“, казва Ранучи в интервю за АНСА. Той добави, че сега естествено е подал жалба в полицията във връзка с мощния взрив. Разследването беше поверено на звеното за борба с мафията.

Ранучи, който живее под полицейска охрана от 2014 г., казва и, че е намерил и два патрона пред дома си.

"Онова, което се случи през изминалата нощ, е една обезпокояваща ескалация“, казва Ранучи. "Чувствам се обаче спокоен предвид това, че държавата и институциите винаги са ме подкрепяли в последните месеци“, добавя той.

Взривът породи лавина от реакции в Италия. Италианският премиер Джорджа Мелони изрази пълната си солидарност с журналиста и твърдо осъди сериозния акт на сплашване срещу него. „Свободата и независимостта на информацията са съществени ценности на нашите демокрации, които ние ще продължим да защитаваме“, добави тя. Италианският президент Серджо Матарела също изрази солидарност с Ранучи и определи атаката срещу него като сериозен акт на сплашване.

В класацията на „Репортери без граници“ за 2025 г. за свободата на словото Италия попада на незавидното 49-о място. Журналисти в Италия, които водят разследвания за организираната престъпност и за корупция, системно са заплашвани и понякога са жертви на физическо насилие заради работата си, предупреди тогава „Репортери без граници“.

"Осъждаме твърдо този акт на сплашване, насочен срещу разследващия журналист Сигфридо Ранучи. Това е най-сериозната атака срещу италиански журналист в последните години“, се казва в изявление на „Репортери без граници“.

През 2021 г. в програмата „Репортаж“ Ранучи разказа как бивш затворник му е казал, че намиращи се зад решетките мафиотски босове са му дали заповед да го убие, но в крайна сметка са се отказали от този план.

Сега след бомбената експлозия вътрешният министър на Италия Матео Пиантедози разпореди да се засили охраната на Ранучи. А правосъдният министър Карло Нордио заяви, че един атентат срещу журналист е атентат срещу цялата държава. Съпричастност и солидарност с Ранучи изрази целият и екип на РАИ, министрите на външните работи и на отбраната Антонио Таяни и Гуидо Крозето, вицепремиерът Матео Салвини и опозиционната лидерка Ели Шлайн.

Според журналиста и писател Роберто Савиано бомбената експлозия е свързана с един по-общ климат в Италия, който всички приемат и в който един журналист може да стане мишена. Самият Савиано от години живее под полицейска охрана заради разследванията си и книгите си срещу мафията. "Да продължаваме да съобщаваме фактите днес е акт на гражданска съпротива“, допълва той.

Ранучи е на 64 години и работи в РАИ от 1989 г. Той е реализирал много разследвания за мафията и за незаконния трафик на отпадъци. През 2017 г. става водещ на програмата „Репортаж“, като заменя на поста нейната създателка Милена Габанели.

Днес самата Габанели заяви, че онези, които са взривили бомбата пред дома на Ранучи, са искали да му отправят посланието, че той трябва да се занимава само със своите си лични дела. „Но те сбъркаха мишената. Този екип не се оставя да го сплашват“, заяви Габанела, визирайки екипа на програмата „Репортаж“.

Новият сезон на програмата ще започне на 26 октомври и наскоро Ранучи каза, че ще говори в него между другото и за мафиите Ндрангета и Коза Ностра.

Миналата година италиански медии съобщиха, че премиерът на Албания Еди Рама се обадил на Паоло Корсини, по онова време директор на отдела за задълбочен анализ на информационното съдържание в РАИ, заради репортаж в разследващото предаване на Ранучи относно миграционното споразумение между Италия и Албания. Рама възразил пред висшия кадър на РАИ, че репортажът съдържал лъжи и клевети, бил пристрастен и представял Албания като „люлка на престъпността в Европа“, припомнят Франс прес, Асошиейтед прес, „Фато куодиано“ „Стампа“ и „Република“. В допълнение Рама публикувал и възмутени постове в социалните си канали срещу водещия на програмата Ранучи. Тази реакция на Рама дойде, след като в програмата на Ранучи се казваше, че ключова роля в миграционната сделка между Италия и Албания е изиграл секретарят на албанското правителство Енджел Агачи, който в миналото е бил адвокат на албански наркотрафиканти, съдени в Италия. В програмата на Ранучи се изразяваха и опасения, че 650-те милиона евро, които Италия инвестира в изграждането на италиански центрове за мигранти в Албания, може би няма да попаднат в подходящи ръце. От РАИ потвърдиха тогава, че Рама е звънял по телефона, но описаха разговора с него като „сърдечен“.

По онова време Мелони също публично разкритикува РАИ заради предаването на Ранучи. На партиен митинг в Перуджа на 28 април 2024 г. тя заяви, че Рама и албанският народ са били линчувани в предаването на Ранучи заради това, че помагат на Италия да се справи с незаконната миграция, припомнят Асошиейтед прес и РАИ. Тази позиция на Мелони беше на свой ред разкритикувана от представители на опозицията в Италия, според които тя вместо да защитава италианската медия от опита за натиск над нея от страна на чужд лидер, дефинира едно медийно разследване, посветено на харченето на пари на италианските данъкоплатци, в линч на албанците.

Вчера италиански медии и Франс прес между впрочем припомниха, че се навършва една година от отварянето на италианските центрове за мигранти в Албания, но изпращането на мигранти там беше блокирано на няколко пъти от италиански съдилища, сезирали дори Европейския съд по въпроса.