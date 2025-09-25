Колата сама крие километража. Поп-фолк певец бе привикан в МВР заради клип с гонка

Поп-фолк певецът Емрах Стораро бе привикан в МВР след като качи клип с гонка с друг изпълнител – Константин. Видеото веднага набра популярност, но и много критики заради безразсъдното шофиране.
Клипчето е заснето на бул. "България". Стораро кара БМВ, а Константин - "Порше".
Часове след публикуването му Стораро се яви в СДВР, за да му бъде съставен акт от 3 хил. лв. и да му бъде отнета книжката. По информация на Нова телевизия същата санкция е получил Константин.
Стораро обаче отрече да са нарушавали правилата за движение. Според него клипчето било направено с цел забавление, а двамата тръгнали от "почти спряло положение". На въпрос защо при монтажа на видеото са закрити показанията на километража той заяви:
"Колата, когато е на "Спорт", сама си замъглява километража. Просто го прави".
На реплика, че това не е вярно певецът каза:
"Това вие го мислите така. Аз по друг начин го мисля".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Мангасаринът МИСЛЕЛ! Не съм убеден, че тоя подчовек може да мисли. Тоя и за сапун не става!
Лъжливи,нагли циганета
.Арогантни протежета на мафията
Без да съм го слуша джоревеца ,това което пее не е "Поп-фолк",а отвратителнае турска чалгия :/ Поп-фолк в България може да се нарече само обработка на български фолклор с поп .Това облъчване с чалгия трябва да спре ,вече се наблюдава дори българи от райони където няма един турчин ,да пускат чалгия на турски език ,не става въпрос дори за ц_игани.Не поп-фолк това ,а за това ,че правили гонки на бул. "България" не на писта не може глобата да е само 3 хил и отнемане на книжка ,тряба да ги съдят за хулиганство най-малкото.