Колата сама крие километража. Поп-фолк певец бе привикан в МВР заради клип с гонка

Поп-фолк певецът Емрах Стораро бе привикан в МВР след като качи клип с гонка с друг изпълнител – Константин. Видеото веднага набра популярност, но и много критики заради безразсъдното шофиране.

Клипчето е заснето на бул. "България". Стораро кара БМВ, а Константин - "Порше".

Часове след публикуването му Стораро се яви в СДВР, за да му бъде съставен акт от 3 хил. лв. и да му бъде отнета книжката. По информация на Нова телевизия същата санкция е получил Константин.

Стораро обаче отрече да са нарушавали правилата за движение. Според него клипчето било направено с цел забавление, а двамата тръгнали от "почти спряло положение". На въпрос защо при монтажа на видеото са закрити показанията на километража той заяви:

"Колата, когато е на "Спорт", сама си замъглява километража. Просто го прави".

На реплика, че това не е вярно певецът каза:

"Това вие го мислите така. Аз по друг начин го мисля".