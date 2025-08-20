"Колесниците на Гидеон II": Израел призова 60 000 резервисти преди офанзивата в Газа

Израелските военни обявиха, че призовават около 60 000 резервисти преди планираната сухопътна офанзива за превземане и окупиране на целия град Газа.

В сряда министърът на отбраната Израел Кац одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на Газа, наричайки операцията "Колесниците на Гидеон II" в продължение на първата операция с такова име, стартирала през май.

Планът беше представен от началника на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир и висшето командване на военните.

За да се съобрази с необходимите нива на готовност, израелската армия реши да изпрати около 60 000 повиквателни заповеди на резервисти, в допълнение към тези, които вече са на служба. Досегашните призовани вече 20 000 запасняци ще получат известие за удължаване на настоящите им заповеди.

Одобрени са и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава, за да се изолират терористите на "Хамас".

"Постепенна" и "прецизна" операция

Израелският военен служител заяви, че висшите командири са одобрили плана за "постепенна" и "прецизна" операция в и около град Газа и че се очаква началникът на щаба, генерал-лейтенант Еял Замир, да ги финализира през следващите дни.

Според служителя се очаква пет дивизии да участват в офанзивата.

Вестник "Аарец" цитира министъра на отбраната Кац, който е казал във вторник: "След като операцията приключи, Газа ще промени лицето си и вече няма да изглежда както в миналото."

Съобщава се също, че той е одобрил план за „настаняване“ на жителите на град Газа в южната част на територията, включително крайбрежния район Ал-Маваси, където военните са започнали да създават допълнителни пунктове за разпределение на храна и полеви болници.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че целите на военните са да осигурят освобождаването на всички заложници, държани от "Хамас", и да "завършат поражението" на палестинската въоръжена групировка.

Пускане на всички заложници и спиране на войната при условията на Нетаняху

"Оперативното планиране продължава както обикновено. Решени сме да изпълним решението на кабинета за превземане на град Газа, освен ако не бъде представена рамка, която включва освобождаването на всички заложници и прекратяване на войната при условията, определени от премиера“, заяви висш служител пред "Вашингтон пост" вчера.

Одобрението на плановете идва въпреки предложението, подкрепено от "Хамас", което би включвало освобождаването на 10 заложници в замяна на двумесечно прекратяване на огъня .

Докато Израел преглежда предложението, официални лица сигнализираха, че тъй като то не включва освобождаването на всички заложници, е малко вероятно Израел да отговори положително или да започне преговори въз основа на него.

"Политиката на Израел е последователна и не се е променила. Израел изисква освобождаването на всички 50 заложници в съответствие с принципите, определени от кабинета за прекратяване на войната“, заяви високопоставен политически източник пред "Джерузалем пост", цитиран от БТА. "Намираме се в решителен етап срещу "Хамас" и няма да оставим нито един заложник."

Военен служител заяви, че резервистите ще се явят на служба през септември и че по-голямата част от мобилизираните за офанзивата войски ще бъдат действащи военнослужещи.

Те добавиха, че войските вече действат в районите на Зейтун и Джабалия като част от подготовката за плана.

"Много опасна и непоносима" ситуация

Говорител на управляваната от Хамас агенция за гражданска защита в Газа, Махмуд Басал, заяви пред АФП във вторник, че ситуацията е "много опасна и непоносима" в кварталите Зейтун и Сабра на града, където той каза, че "обстрелът продължава с прекъсвания". Агенцията съобщава, че израелските удари и огън са убили 21 души в Газа в сряда.

Очаква се на стотици хиляди палестинци в град Газа да бъде наредено да се евакуират и да се насочат към убежища в южната част на Газа.

Много от съюзниците на Израел осъдиха плана, докато ООН и други неправителствени организации предупредиха, че още една офанзива и по-нататъшно масово разселване ще имат "ужасяващо хуманитарно въздействие" след 22 месеца война.

Израелското правителство обяви намерението си да завладее цялата ивица Газа, след като непреките преговори с "Хамас" за прекратяване на огъня и споразумение за освобождаване на заложници се провалиха миналия месец.

Регионалните посредници се опитват да осигурят споразумение преди началото на офанзивата и представиха ново предложение за 60-дневно примирие и освобождаване на около половината от 50-те заложници, все още държани в Газа, което "Хамас" заяви, че е приел в понеделник.

Хуманитарното въздействие на офанзивата

Агенции на ООН и неправителствени организации предупредиха за хуманитарното въздействие на нова офанзива.

"Израелският план за засилване на военните операции в град Газа ще има ужасяващо хуманитарно въздействие върху хората, които вече са изтощени, недохранени, опечалени, разселени и лишени от основни неща, необходими за оцеляване", казва се в тяхно съвместно изявление от понеделник.

"Принуждаването на стотици хиляди да се преместят на юг е рецепта за по-нататъшно бедствие и може да се равнява на насилствено преместване", смятат организациите.

Те също така заявиха, че районите на юг, където се очаква да се преместят разселените жители, са "пренаселени и зле оборудвани, за да поддържат човешкото оцеляване в голям мащаб".

"Южните болници работят с няколко пъти по-голям капацитет и приемането на пациенти от север би имало животозастрашаващи последици", предупреждават организациите.