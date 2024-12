Колко (не) е лесно да организираш уличен базар

Греяно вино, наденички, пържени картофки, меденки, празнични светлини. Семейства и приятелски компании излези да хапнат край украсената коледна елха, докато изпълнител на средна възраст пее немски коледни песни от сцената. В паузата естествено е време за All I Want for Christmas is You на Марая Кери.

Ръчно изработена брошка, сребърно бижу със замечтания Малък принц, плетени шалове, восъчни свещи, миришещи и изглеждащи като горещ шоколад. Десетки хора, дошли да купят по нещо за себе си или пък да напазаруват коледни подаръци, които не могат да се намерят в мола.



А вие бяхте ли на коледен базар?

В последните години такива се организират в почти всеки по-голям град. А в София има няколко на различни места - традиционният Немски коледен базар в градината при Народния театър, най-големият тази година - Sofia Christmas Fest край НДК, още няколко при Централни хали и до Ботаническата градина в центъра на града. Дървени къщички със сувенири и улична храна има и на места по кварталите.



Може да се разделят условно на два вида - тези, на които отиваш вечер, за да се позабавляваш с приятели и да пиеш греяно вино, и онези, на които малки производители и артисти представят уникалните си продукти. Вторият вид се среща не само по Коледа. Тези базари се организират периодично през годината, а в столицата в последните две години такива има буквално всяка седмица. По груби оценки този пазар се равнява на около 10 млн. лева годишно.

Официална статистика колко такива събития се правят, както и колко хора се издържат от участие в уличните базари липсва.



От няколко години Столичната община освобождава организаторите на такива събития, както и на по-големи фестивали на открито, от таксите за ползване на публичните пространства, на които се случват. Идеята е, че това е част от облика на града. Това обаче оказва се е единственото улеснение. Остават бюрокрацията и купищата изисквания.

Заради интереса на клиентите, а и на участниците в такива събития, в последните години конкуренцията при коледните, а и при уличните базари като цяло видимо расте. Участници на пазара обаче смятат, че той достига пика си.

Създават общност

"След пандемията от Covid-19 много хора решиха, че в подобни събития има хляб. В момента има голяма конкуренция на този пазар, но мисля, че сме в пика", коментира Левена Лазарова. Тя е един от организаторите на едно от най-дългогодишните събития на открито, в които участват творци на приложни изкуства и малки бизнеси, създаващи уникални продукти или такива с концепция, в малки серии и бройки.

Различните издания на "Миш Маш Фест" съществуват от 7-8 години. Около тях вече има създадена общност от творци и от клиенти. А продавачи и купувачи често се познават и лично. Създружници във фирмата организатор са Левена Лазарова и Косара Чигирева.



Базарите се организират от компании, които в общия случай не участват в събитията като продавачи. Те уреждат разрешенията от общината, осигуряват охрана, къщички, маси за творците и търговците. Бизнесът им е да отдават под наем търговските площи.

В случая с "Миш Маш Фест" организаторите се грижат и за рекламата на събитието и на участниците в него. Освен това подбират и творците, и търговците с идеята да се предлагат авторски и концептуални продукти. Имат и изискване покупките да се отчитат към Националната агенция за приходите (НАП).

"Имаме роля в изсветляването на бизнеса. Изискваме да имат касови апарати, свързани с НАП, все повече си взимат и пос терминали, тъй като става въпрос за спонтанни покупки, а хората не винаги носят пари в брой", коментира Левена Лазарова.

Последното издание на "Миш Маш Фест" беше коледното. В него участваха около 70 малки търговци. Задължително сред тях има социални предприятия, които не плащат наем за площта, която ползват.

Коледните базари са и най-силните събития, които Mish Mash Fest организират. Участниците са най-много, клиентите също, продажбите - най-големи. Най-малък интерес имало към летните базари заради жегите. Затова и спрели да ги правят.

Бюрокрацията е проблем

Проблем пред уличните форуми обаче се оказва организацията - най-вече административната част. Mish Mash Fest организираха едномесечен коледен базар на площад "Славейков" в последните две години. Сега обаче се отказали от това начинание.

"Беше много трудно и не си изплаща усилията", коментира Левена Лазарова.



Според нея единствената помощ от страна на местната администрация е освобождаването от задължението да се плаща общинска такса за използването на публични пространства като площади и паркове. Сумата не е малка, тъй като става въпрос за големи площи и от там за големи разходи.

Това обаче не означава, че отпада основното бреме - бюрокрацията. Левена Лазарова разказва, че издаването на всички документи от общината отнема около месец. Независимо дали събитието е един - два дни или цял месец. Причината е, че документите се носят от стая в стая, от общинска дирекция в общинска дирекция. Не се придвижват служебно.

Освен това разрешителните обикновено се издавали в навечерието на събитието, което прави нещата много несигурни. До последно не се знае дали базарът, който се организира с месеци и засяга много хора, въобще ще се състои.



В изданията на "Миш Маш Фест" участват творци и малнки бизнеси, които създават уникални продукти или такива с концепция. Тези бижута са създадени от пашкулите на копринените буби.

Подобен проблем в София имаше през лятото с един от най-големите фестивали на открито в българската столица. До последно не беше ясно дали организаторите на sofia Summer Fest ще получат обещаното освобождаване от такса за ползване на общински площи. Това постави под въпрос и провеждането на феста, а билетите за част от събитията вече бяха изкупени.

"Наскоро правихме фестивал на греяното вино. Организирахме го заедно с район "Оборище". И въпреки това ни разказаха играта", коментира Левена Лазарова. Според нея към моменнта от местната администрация смятат, че освобождаването от таксите е достатъчен жест към този сектор. "На тези събития не се гледа като на нещо, което помага за облика на града, за развитието на туризма, подпомагане на творците и на малкия бизнес и създаване на общности", коментира Левена Лазарова. Добавя, че в Брюксел например има отделна служба, която се грижи само за това и обработва всички документи. А в София трябва да се ходи от врата на врата.

Добре е да наемеш тази фирма

Освен бюрокрацията тя посочва като пречки и организационни недомислици. Така например мястото, на което се организират базарите, обикновено се чисти от фирма, с която общината има договор. Във времето на събитието обаче площадът или улицата, както и чистотата там вече са отговорност на организаторите.

И те са принудени да сключат договор за извозването на отпадъците със същата фирма, която чисти района и когато там няма събитие. Така почистващото дружество получава два пъти плащане за едно и също нещо, например.